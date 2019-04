Un anno fa Lotito chiedeva cifre assurde per il suo gioiello, autore in questa stagione di una serie di prestazioni deludenti che hanno nettamente diminuito la sua valutazione. E la Champions si allontana.

22/04/2019

Arrivato alla Lazio nell'estate del 2015, pagato appena 18 milioni al Genk, Sergej Milinkovic-Savic rischiava la scorsa estate di trasformarsi nella più grande mossa di calciomercato del duo Lotito-Tare: al termine di una stagione personalmente straordinaria - 48 gare complessive, 14 gol e 9 assist - il serbo si era distinto per rendimento come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, trascinando i biancocelesti a un passo dalla Champions League, sfumata all'ultima giornata, e meritandosi l'interesse di numerosi top club.

Si era parlato di Milan e Manchester United, di possibili offerte che avrebbero raggiunto almeno i 100 milioni di euro e che la Lazio avrebbe rifiutato senza pensarci troppo: per Lotito Milinkovic-Savic, allora 23enne, valeva molto di più, addirittura 200 milioni, valutazione che di fatto aveva posto il serbo fuori dal calciomercato. Una mossa che a detta di molti non avrebbe reso felice il calciatore, il cui scontento avrebbe condizionato le sue prestazioni ai Mondiali di Russia 2018, estremamente deludenti, e quindi la stagione in corso.

Un'ipotesi, quella di un Milinkovic-Savic deluso e scontento, che lo stesso giocatore aveva smentito ufficialmente ma che nei fatti continua a riscuotere un certo credito soprattutto all'indomani della gara persa dalla Lazio in casa contro il Chievo e che ha avuto come protagonista negativo lo stesso centrocampista serbo, espulso dopo poco più di mezz'ora di gioco per un fallo di reazione su Stepinski. Una sconfitta che per i biancocelesti potrebbe sancire l'addio alla rincorsa a una zona-Champions che appena lo scorso 31 marzo, dopo la vittoria in casa dell'Inter, era sembrata assolutamente alla portata degli uomini guidati da Simone Inzaghi.

I numeri fotografano impietosamente il calo di rendimento di Milinkovic-Savic: la scorsa stagione 12 gol in Serie A per lui, quest'anno appena 4.

Lazio, in un anno Milinkovic-Savic ha dimezzato il proprio valore

La vittoria in casa dei nerazzurri era stata griffata proprio da Sergej Milinkovic-Savic, bravo a colpire di testa e a regalare tre punti pesantissimi ai suoi, sprecati nelle settimane successive a causa delle sconfitte contro SPAL, Milan e Chievo. E se la batosta a San Siro - peraltro arrivata al termine di una gara condita da molte polemiche - poteva essere messa in conto, inaccettabili per spessore dell'avversario e modalità sono state quelle rimediate contro una squadra impegnata nella lotta per restare in Serie A e contro un'altra che addirittura la massima serie l'ha già salutata.

In tutto questo la stagione di Milinkovic-Savic è stata a dir poco deludente: pochissimi i lampi, molte di più le battute a vuoto che hanno privato la Lazio di uno dei suoi punti di forza e fatto calare drasticamente la valutazione di un giocatore che forse i biancocelesti dovevano cedere nella sessione di calciomercato estiva di un anno fa, quando aveva raggiunto il massimo del rendimento. Pur restando uno dei migliori centrocampisti in circolazione in Serie A, risulta difficile immaginare che oggi qualcuno possa pensare di sborsare per il serbo più di 60-70 milioni di euro.

I numeri del resto sono impietosi e fotografano una realtà ben diversa da quella della scorsa estate: in 38 gare Milinkovic-Savic ha segnato appena 5 gol e servito 4 assist, rimediando al contempo una lunga sfilza di cartellini che tradiscono un certo nervosismo e che potrebbe portare comunque la Lazio a metterlo sul mercato, con l'evidente rimpianto di non averlo fatto nel momento giusto. Anche se ciò non dovesse accadere risulta comunque difficile a oggi immaginare una felice permanenza del serbo in biancoceleste, a maggior ragione in vista di una stagione, la prossima, che con ogni probabilità vedrà il club di Lotito ancora una volta fuori dall'Europa che conta.