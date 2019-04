L'attaccante 19enne del Benfica piace a tutti i top club d'Europa. I bianconeri si sono confrontati con CR7 che ha dato il proprio placet.

di Franco Borghese - 22/04/2019 18:05 | aggiornato 23/04/2019 00:10

Improvvisamente è esploso. Improvvisamente è sbocciato. Lo ha fatto a grandi livelli, e ora tutti sono pazzi di lui. Dieci giorni fa Joao Felix ha realizzato una tripletta in Europa League contro l'Eintracht di Francoforte. Una squadra forte, con la difesa solida, che in tutto l'anno in campo internazionale non aveva mai incassato più di due gol in una singola partita. Joao Felix, da solo, ha fatto meglio di squadre come Marsiglia, Lazio e Inter. E ora in molti vogliono prenderlo nella prossima finestra di calciomercato. Compresa la Juventus.

Joao Felix non aveva mai segnato in campo internazionale, lo ha fatto per la prima volta ai quarti di finale di Europa League con una tripletta realizzata in poco più di 30 minuti. Nel 2019 ha segnato anche 9 gol in campionato, aiutando il Benfica a restare in lotta per il titolo di campione di Portogallo. A marzo è arrivata anche la convocazione con la nazionale maggiore dei lusitani. E lì, pur non esordendo, ha potuto conoscere Cristiano Ronaldo.

Non un caso che la Juventus abbia chiesto proprio a CR7 un parere sul 19enne. E, stando a quanto riportato da A Bola, sarebbe stato positivo. Il numero 7 più famoso al mondo è convinto che Joao Felix in bianconero ci potrebbe stare benissimo, che sarebbe un ottimo colpo di calciomercato.

Cristiano Ronaldo consiglia alla Juventus l'acquisto di Joao Felix per il prossimo calciomercato

Il problema è che su Joao Felix ci sono praticamente tutti i maggiori club d'Europa (Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Atletico, Barcellona...) e che il Benfica, per lui, chiede almeno 100 milioni di euro. I dirigenti della Juventus sono i primi a essersi mossi, e hanno un ottimo rapporto con il procuratore del giocatore (Jorge Mendes, lo stesso di Ronaldo). Per questo non è da escludere che si possa effettivamente trovare una soluzione per chiudere la trattativa di calciomercato.

Dopo la deludente stagione europea, la Juventus si è convinta di dover investire parecchio per sistemare la rosa. Anche in attacco, con il possibile addio di Paulo Dybala (piace molto all'Inter che potrebbe offrire in cambio Mauro Icardi), verrà fatto qualcosa. E ora che Joao Felix è esploso, con una straordinaria tripletta in campo internazionale, la Juve vuole coglierlo. Ronaldo, d'altronde, non vuole che sbocci lontano da lui...