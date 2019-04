I blaugrana hanno messo sul piatto 5 milioni di euro per convincere i biancoverdi a lasciare partire Reis, che in stagione ha collezionato 29 presenze, 1 gol e 1 assist e vanta anche 7 gettoni con l'Olanda Under 19.

Il Barcellona sta abbracciare un promettentissimo centrocampista classe 2000. Si tratta di Ludovit Reis, 18enne olandese in forza al Groningen, club che attualmente occupa la nona posizione in Eredivisie.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK