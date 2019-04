Esploso improvvisamente a cavallo tra il 2006 e il 2007, fu rovinato da alcol e droghe sparendo ben presto dai radar e finendo a vivere per strada. La polizia ha già arrestato tre individui, accusati di omicidio.

22/04/2019

È stato trovato morto ad appena 36 anni, nelle strade della periferia di San Paolo dove da tempo viveva in condizioni di assoluta povertà, l'ex-attaccante brasiliano Valdiram Caetano de Morais, fugace meteora che nel 2006 si era ritrovato ad indossare la maglia del glorioso Vasco da Gama insieme al leggendario Romario riuscendo a laurearsi capocannoniere della Coppa del Brasile, competizione in cui aveva trascinato il club allenato ai tempi da Renato Gaucho fino alla doppia finale persa contro il Flamengo.

Incapace di gestire l'improvviso successo, Valdiram si era distinto da allora per uno stile di vita turbolento che lo aveva portato a sviluppare una forte dipendenza da alcol e droghe e che gli aveva chiuso le porte del calcio che conta improvvisamente come il suo talento, per niente trascurabile, gliele aveva a suo tempo aperte. Una carriera che di fatto era nata e si era conclusa nel giro di un anno e che da allora lo aveva portato a indossare la maglia di oltre una ventina di club con risultati via via sempre più fallimentari.

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2013, dopo aver tentato un fallimentare ritorno nel 2017 con la maglia dell'Atlantico aveva fatto parlare di se con un video in cui supplicava il Vasco e gli ex-compagni di aiutarlo a rifarsi una vita, iniziativa che aveva portato a un suo ricovero in una nota clinica cittadina da cui era uscito 4 mesi dopo apparentemente pulito. Di lui si erano perse le tracce fino a venerdì notte, quando la polizia ha rivenuto il suo corpo senza vita e con evidenti segni di violenza, un omicidio per cui sono già stati arrestati tre sospetti.

Arrivato al Vasco da Gama nel 2006, Valdiram conquistò immediatamente il titolo di capocannoniere della Coppa del Brasile segnando 7 reti.

Nato e cresciuto in povertà, Valdiram sembrava essere uno dei tanti bambini brasiliani salvati dal proprio talento calcistico: sostenuto dallo zio aveva cominciato fin da piccolo a fare provini per numerosi club entrando poi nel settore giovanile del CRB - Clube de Regatas Brasil - e finendo quindi ancora giovanissimo in Portogallo, al Belenenses. Un'esperienza, quella nel calcio europeo, decisamente fallimentare e che lo aveva costretto a ripartire dal basso: prima nel Cianorte e poi nell'Esportivo l'attaccante aveva lasciato il segno, attirando l'interesse del Vasco e ritrovandosi 24enne tra i grandi del calcio brasiliano.

Un successo durato il breve spazio di 12 mesi, quanto era bastato al club per liberarsi di lui a causa di un comportamento giorno dopo giorno sempre meno professionale: accuse di abusi sessuali, problemi di droga e continui ritardi non solo gli avrebbero impedito di continuare a brillare con il Vasco, ma di fatto lo avrebbero trascinato sempre più in basso, in esperienze sempre più fallimentari, sempre più brevi e sempre meno redditizie.

Sommerso dai debiti, che lo avevano addirittura portato a derubare alcuni compagni di squadra, ormai da anni Valdiram era uno dei tanti fantasmi che popolano la periferia delle metropoli brasiliane: incapace di mettersi alle spalle i propri demoni, incapace di ripartire, dopo le cure ricevute in clinica l'ex-idolo della torcida si era presto ritrovato nuovamente al punto di partenza, nuovamente intrappolato in una vita al limite che nella notte di venerdì si è tragicamente conclusa.