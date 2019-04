Le parole del tecnico dei bergamaschi dopo la vittoria sul Napoli.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/04/2019 21:42 | aggiornato 22/04/2019 23:47

Per la Champions League c'è anche l'Atalanta. Con la vittoria per 2-1 al San Paolo contro il Napoli, la Dea ha agganciato al quarto posto il Milan a quota 56 punti. Un risultato straordinario per i bergamaschi che adesso credono più che mai nell'impresa di qualificarsi alla massima competizione per club. Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dei nerazzuri Gian Piero Gasperini ha dichiarato:

Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli, nel primo tempo abbiamo sofferto, poi c’è stato l’episodio del salvataggio di Masiello che ha evitato il 2-0 e ci ha tenuto in partita. Noi volevamo stare in gara, perché sapevamo di avere le risorse e anche i cambi per potercela giocare. Abbiamo creato tanto, poi dopo il pareggio ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto una vittoria fantastica

Gasperini ha proseguito:

Sapevamo che una vittoria in trasferta su un campo come questo ci avrebbe dato il diploma. Sono tre punti fantastici per l’Europa, ora siamo in corsa anche per la Champions e adesso posso dire che ce la giocheremo. Siamo tanti in pochi punti, partiamo alla pari con tutti anche se con il Milan abbiamo gli scontri diretti a nostro sfavore

Sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma giovedì 25 aprile:

Teniamo tanto alla gara di giovedì, conquistare una finale sarebbe un traguardo fantastico per tutta Bergamo. Noi però siamo una squadra che resetta, domani riposiamo, poi penseremo alla Coppa Italia. Più bello arrivare in Champions o vincere la Coppa Italia? Andare in Champions equivale a vincere un titolo per noi, sarebbe straordinario qualificarci. Certo, anche la Coppa Italia in cui abbiamo eliminato la Juventus non sarebbe male. Non tralasciamo niente

Su Ilicic e sulla sua espulsione: