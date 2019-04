Tennis, l'Italia retrocede in Fed Cup

La nazionale italiana di Fed Cup perde 4-0 contro la Russia nello spareggio del World Group II della Fed Cup a Mosca.

21/04/2019

La Russia ha battuto la squadra italiana di Fed Cup per 4-0 nello spareggio del World Group II della Fed Cup di Mosca disputato nell’impianto del CSKA Indoor Complex. Con questo risultato la formazione guidata da Tathiana Garbin retrocede nella serie C della massima competizione mondiale a squadre del tennis femminile.

Nella giornata inaugurale la diciottenne Anastasia Potapova si è aggiudicata il primo match con Martina Trevisan in tre set per 2-6 6-3 6-1. L’esperta Anastasya Pavlyuchenkova ha regalato il punto del 2-0 alle russe battendo la giovane azzurra Jasmine Paolini dopo due tie-break per 7-6 7-6. Pavlyuchenkova ha sancito la retrocessione azzurra con la vittoria per 6-4 6-3 su Martina Trevisan nel primo match di Domenica. A risultato già acquisito la Russia ha vinto anche il match di doppio. Vlada Koval e Anastasia Potapova hanno sconfitto in rimonta Sara Errani e Jasmine Paolini per 4-6 6-3 10-7.

Australia e Francia in finale di Fed Cup

L’Australia disputerà la finale di Fed Cup del prossimo Novembre. Le australiane hanno superato la Bielorussia per 3-2 a Brisbane grazie alla vittoria di Ashleigh Barty e Sam Stosur, che hanno battuto Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka per 7-5 3-6 6-2 nel decisivo match di doppio. Dopo la prima giornata terminata sul punteggio di 1-1 Ashleigh Barty ha battuto Sabalenka per 6-2 6-2 portando in vantaggio le australiane. Victoria Azarenka ha portato il punteggio in parità grazie alla vittoria nel secondo singolare su Sam Stosur per 6-1 6-1. L’Australia tornerà a disputare la finale di Fed Cup per la prima volta dal 1993. Il paese dell’Oceania non vince questa manifestazione dal 1974.

Sam Stosur:

E’ davvero eccitante qualificarsi per la finale della Fed Cup. Tutte le ragazze lavorano duramente per tutto l’anno e sono unite in un team molto affiatato. La finale è un grande premio e daremo tutto per vincere in Novembre

Francia batte Romania 3-2

Anche nell’altra semifinale tra Francia e Romania disputata nella città francese di Rouen è stato decisivo il match di doppio.

La prima giornata si è conclusa sul punteggio di 1-1 dopo le vittorie della romena Simona Halep sulla francese Kristina Mladenovic per 6-3 6-1 e della francese Caroline Garcia sulla romena Mihaela Buzarnescu per 6-3 6-3.

Nella seconda giornata Simona Halep (vincitrice del Roland Garros nel 2018) ha portato le romene in vantaggio per 2-1 grazie alla vittoria su Caroline Garcia per 6-7 (6-8) 6-3 6-4 dopo una partita molto combattuta. La francese Pauline Parmentier ha superato la romena Irina Camelia Begu per 6-3 2-6 6-2 riportando il match in parità.

La semifinale si è decisa nel match di doppio dove Kristina Mladenovic e Caroline Garcia si sono imposte in rimonta su Simona Halep e Monica Niculescu con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. L’Australia ospiterà la finale contro le francesi in programma dal 9 all’11 Novembre. La Francia inseguirà il terzo successo in Fed Cup dopo le vittorie nel 1997 e nel 2003.