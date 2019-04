Il ligure ha vinto il primo torneo Masters 1000 della sua carriera battendo Lajovic sul Campo Ranieri III del Country Club, uno dei circoli di tennis più famosi del mondo dove l'azzurro iniziò a giocare da ragazzino.

21/04/2019

Fognini è diventato il primo italiano a vincere nel Principato dal 1968 quando Nicola Pietrangeli conquistò il terzo successo in questo storico torneo dopo le prime due affermazioni nel 1961 e nel 1967. Un giocatore italiano in finale a Montecarlo mancava dal 1977 quando l’attuale Capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti perse contro lo svedese Bjorn Borg.

Grazie ai 1000 punti conquistati con il trionfo di Montecarlo Fognini salirà al dodicesimo posto del Ranking ATP a soli 5 punti dal croato Marin Cilic e a 250 punti dalla top 10.

Per arrivare in finale contro il serbo Dusan Lajovic l’azzurro ha dovuto superare prima il russo Andrey Rublev in un primo turno, nel quale si era trovato ad un passo dalla sconfitta quando il russo era in vantaggio per 6-4 4-1. Nelle tre partite successive ha battuto il numero 3 del mondo e campione delle ATP Finals di Londra 2018 Alexander Zverev, il numero 13 del mondo Borna Coric (rimontando da uno svantaggio di 2-6 0-2) e l’undici volte vincitore di Montecarlo Rafael Nadal.

Non è stata una finale facile per Fognini e Lajovic in una giornata molto ventosa. Lajovic ha preso un break di vantaggio nel terzo game ma Fognini ha subito recuperato lo svantaggio strappando la battuta al serbo nel game successivo. L’azzurro ha realizzato il secondo break nel sesto game aggiudicandosi il primo set per 6-3 con cinque game vinti su sei dallo svantaggio di 1-2.

Fognini si è portato in vantaggio di un break nel primo game del secondo set, ma Lajovic ha realizzato subito il controbreak. Fognini ha piazzato l’allungo decisivo del 3-2 con un secondo break nel quinto game, ma ha avuto bisogno dell’intervento del fisioterapista per un problema alla caviglia destra e alla coscia della stessa gamba. Il tennista di Arma di Taggia ha tenuto gli ultimi tre turni di battuta e ha concluso la partita al secondo match point nel decimo game.

Dal 2005 il torneo di Montecarlo è stato vinto soltanto da tre altri giocatori: Rafael Nadal (undici volte dal 2005 al 2012 e le ultime tre edizioni dal 2016 al 2018), Novak Djokovic (due volte nel 2013 e nel 2015) e Stan Wawrinka (2014).

Fognini consola Lajovic: "Arriverà il tuo momento"

Con queste parole Fabio Fognini si è rivolto allo sconfitto Dusan Lajovic durante la premiazione:

Sono nato vicino a Montecarlo ed è meraviglioso vincere questo torneo. Desidero congratularmi con te Dusan. Hai un grande team che ti sostiene. Il tuo allenatore José Perlas mi ha seguito come coach in passato e mi conosce bene. Continua a lavorare duramente. Arriverà il tuo momento

Fognini ha ringraziato il suo team, la famiglia, la moglie Flavia Pennetta, l’organizzatore del torneo monegasco Zeljko Franulovic (vincitore a Montecarlo nel 1970) e ha dedicato la vittoria alla madre, che festeggerà il suo compleanno domani. Durante la settimana Fognini è stato seguito dal Capitano azzurro della Coppa Davis Corrado Barazzutti, da Flavia Pennetta e da Francesca Schiavone.