Una Pasqua che non dimenticherà mai. Dopo l'impresa in semifinale contro Rafael Nadal, Fabio Fognini si ripete e supera in finale Dusan Lajovic conquistando il Masters 1000 di Montecarlo, il primo della sua carriera. Sul Campo Ranieri III finisce 6-3 6-4 per il ligure che da domani sarà il numero 12 della classifica ATP.

