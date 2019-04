Stadio Roma, anche Virginia Raggi indagata

Il primo cittadino romano indagato perché non ha fatto passare una variante in consiglio comunale. Immediata la replica dei suoi legali.

di Marco Ercole - 21/04/2019 12:16 | aggiornato 21/04/2019 14:21

È stata respinta dal Gip la richiesta di archiviazione delle indagini da parte della procura di Roma nei confronti della sindaca, Virginia Raggi. La posizione del primo cittadino romano a quanto pare merita un ulteriore approfondimento. Il giudice per le indagini preliminari contesta un abuso d'ufficio derivato da un esposto presentato nel giugno scorso dall'architetto e urbanista Francesco Sanvitto.

In quella circostanza il Comune avrebbe agito al fine di dare visibilità al progetto del nuovo stadio della Roma sui terreni di Tor di Valle. Nel momento in cui è scoppiato il caso Parnasi, infatti, una parte dei componenti del Movimento 5 Stelle consigliò alla Raggi di interrompere momentaneamente i lavori di realizzazione del progetto di Tor di Valle,

Ma la sindaca aveva deciso di andare avanti lo stesso. Per accelerare i tempi, oltretutto, non aveva affidato la valutazione del progetto alla Commissione urbanistica dei due municipi competenti (il IX e l'XI, che si erano espressi in maniera negativa), ma delegando tutto alla sola commissione Sport dell'Eur, favorendo in tal modo i lavori di Parnasi.

A seguito di queste indiscrezioni uscite questa mattina in tutti i principali quotidiani, è arrivata puntuale la replica di Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, i due legali del Sindaco di Roma:

La sindaca Virginia Raggi è estranea ai fatti e l'iter per l'approvazione del progetto dello Stadio della Roma fu all'epoca rimandato e dopo l'arresto di Parnasi sospeso per consentire ulteriori approfondimenti. Ribadiamo la totale estraneità della nostra assistita, laddove emerge in maniera intellegibile che il passaggio in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione del progetto, dopo i rilievi della Conferenza dei Servizi e l'approvazione della variante urbanistica, fu all'epoca esclusivamente rimandata (ed è infatti in programma prima dell'estate) proprio per consentire a chiunque interessato, compresa l'associazione del querelante Sanvitto, di proporre le proprie deduzioni.

Gli avvocati continuano poi ad argomentare la loro linea difensiva: