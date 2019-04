Fino agli anni ’80 il campionato nel giorno di Pasqua non si fermava, e tante sono state le sfide storiche da ricordare: dalla partita fra Inter e Bologna nel 1964, alla vittoria decisiva del Torino nel 1976.

Nonostante l’Italia di una volta fosse molto più legata alle tradizioni cattoliche, la domenica di Pasqua senza le partite della Serie A è un fatto relativamente recente. Ormai da anni si giocano intere giornate di campionato il sabato Santo, lasciando invece senza calcio la giornata che i cattolici dedicano al ricordo della resurrezione di Gesù.

In passato non solo si scendeva in campo a Pasqua, ma spesso proprio in quel giorno si disputavano partite molto importanti, perché la fine dei tornei era vicina e andavano in scena le sfide decisive per le sorti del campionato. Il 6 aprile 1958, per esempio, si giocò Lazio-Juventus, vinta 1-4 dai bianconeri che poi si involarono verso lo Scudetto. In quella partita Charles segnò la tripletta fondamentale per vincere anche la classifica dei cannonieri.

Il 10 aprile 1966 troviamo ancora la Juventus, in quella stagione allenata da Vycpalek, vincere contro il Varese con un gol di Haller, ponendo un altro tassello nell’annata che verrà chiusa dalla vittoria del campionato dopo cinque anni di digiuno.

Insieme a queste due sfide, ci sono almeno altre cinque partite passate alla storia che sono state giocate nel giorno di Pasqua.

18 aprile 1954: Roma-Lazio 2-1

29 marzo 1964: Bologna-Inter 1-2

6 aprile 1969: Cagliari-Milan 3-1

14 aprile 1974: Lazio-Verona 4-2

18 aprile 1976: Torino-Fiorentina 4-3

18 aprile 1954: Roma-Lazio 2-1

Una stracittadina dura, tesa, in cui alla fine vincono i giallorossi a secco nel derby da ben 7 anni. La squadra allenata da Jesse Carver ha tre attaccanti fortissimi: l’uruguaiano Ghiggia, campione del mondo nel 1950, Carlo Galli, centravanti della nazionale ed Egisto Pandolfini, uno dei registi offensivi migliori degli anni ’50.

La Roma parte subito forte, segna prima Celio su punizione e poi, sempre su una punizione battuta da Ghiggia, Bertoletto, solo in area che supera Moro di testa. Da quel momento la Lazio si lancia in avanti e iniziano una serie di sconti durissimi. Uno di questi ha conseguenze molto gravi con Di Veroli che entra duro su Galli: costretto ad andare in ospedale, gli viene diagnosticata la frattura di una vertebra. Nel frattempo in campo i biancocelesti riescono solo ad accorciare le distanze con Alberto Fontanesi.

29 marzo 1964: Bologna-Inter 1-2

Bologna e Inter nel 1964 hanno vissuto una vera epopea sportiva. Si sono rincorse per l’intera stagione, si sono sfidate a colpi di carte bollate per l’affaire doping che aveva colpito i rossoblù, e a fine stagione si giocheranno l’unico spareggio della storia della Serie A. In un clima elettrico, qualche mese prima si trovano di fronte in camponato il giorno di Pasqua del 1964 a Bologna per la partita di ritorno, dopo che l’andata era finita 0-0.

L’Inter è campione d’Italia in carica, vincerà la Coppa dei Campioni contro il Real Madrid ed eègià la squadra che poi diventerà Grande. In questo match i nerazzurri lo dimostrano, vincendo contro l’avversaria più pericolosa fuori casa, con gol di Corso e Jair. Il Bologna segna al 77’ con Furlanis. Per tutti doveva essere la partita decisiva per la conquista della Serie A, con l’Inter che aveva dimostrato di essere la squadra migliore. Ma non sarà così.

6 aprile 1969: Cagliari-Milan 3-1

La partita di cartello della giornata di Pasqua 1969 è tra Cagliari e Milan, nel vecchio Amsicora. I rossoblù sono una squadra in grande ascesa, con Gigi Riva in forma strepitosa anche con la maglia azzurra. Il Milan è campione d’Italia in carica e a maggio vincerà la Coppa dei Campioni, battendo 4-1 l’Ajax di un giovane Cruijff.

Il primo ad andare in gol è Ricciotti Greatti, il cervello di quella squadra che vincerà lo storico Scudetto del 1970. Pareggia Rivera, ma quel giorno il Cagliari è inarrestabile e vince 3-1 con altri due gol di Nene e Riva. Fra Cagliari e Milan, a fine stagione avrà la meglio un terzo incomodo, perché sarà la Fiorentina a vincere lo Scudetto.

14 aprile 1974: Lazio-Verona 4-2

Altra fantastica annata di campionato, combattuta fino alla fine fra la Lazio di Tommaso Maestrelli e la Juventus. Quella domenica di Pasqua doveva essere un turno di campionato interlocutorio e invece a fine anno si dimostrerà fondamentale. La Juve ospita il Cagliari, che aveva perso molti pezzi della squadra campione di tre anni prima. Ma c’è ancora Riva, che segna il primo gol, solo pareggiato da Causio per l’1-1 finale.

Anche per la Lazio contro il Verona sulla carta è una partita facile, ma si mette subito male. Il primo tempo termina con il Verona in vantaggio per 2-1. Maestrelli non fa scendere i suoi negli spogliatoi. I tifosi li incitano per quei 15 minuti e quando la partita inizia di nuovo, i laziali sono una furia. Vinceranno 4-2 con gol di Garlaschelli, Nanni e Chinaglia. Un passo decisivo verso lo Scudetto.

18 aprile 1976: Torino-Fiorentina 4-3

Juventus e Torino sono in testa alla classifica di Serie A. I bianconeri giocano in casa del Napoli di Vinicio. Termina 1-1, con gol di un enfant prodige azzurro, Boccolini, e il pareggio di Bettega. Il Torino può approfittarne ma de sfidare la Fiorentina, in un buon stato di forma.

I granata partono subito forte. Il primo gol è da antologia segnato da Pulici, che di prima, da trenta metri, supera in pallonetto Superchi. Pareggia subito Desolati su un calcio d’angolo, ma Pulici in quel periodo era inarrestabile. Segna ancora due gol per un 4-3 finale davvero sudato. Con quella vittoria il Torino stacca i bianconeri e vincerà lo Scudetto proprio con due punti di vantaggio.