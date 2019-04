Anche CR7 è passato per il leggendario "asciugacapelli" di Sir Alex. Il racconto dell'ex compagno di squadra al Manchester United, Nemanja Vidic.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 21/04/2019 15:40 | aggiornato 21/04/2019 15:44

Tra le tante cose per le quali Sir Alex Ferguson è e sarà per sempre uno degli allenatori più leggendari della storia del calcio, c'è anche quel suo tipico modo di affrontare i problemi con i suoi giocatori. Stiamo parlando ovviamente di quello che è conosciuto da tutti come "hairdryer", molto più semplicemente "asciugacapelli", termine usato per indicare il modo vigoroso di rimprovero del mitico manager del Manchester United.

Ferguson si posizionava davanti al malcapitato di turno e iniziava a urlargli contro di tutto e di più, tanto da sembrare appunto un fono in azione. Ecco, da questo rimprovero ci è passato a quanto pare anche Cristiano Ronaldo ai tempi dei Red Devils, nonostante sia stato indicato dallo stesso ex allenatore dello United come uno dei quattro giocatori più forti di tutti i tempi.

E quando il portoghese ci è passato, la sua reazione non è stata così entusiasta (tanto per usare un eufemismo), come rivelato dal suo ex compagno di squadra, Nemanja Vidic, in un'intervista rilasciata a League of Legends:

Non credo che Cristiano Ronaldo fosse molto felice quando Sir Alex ha iniziato a urlargli contro. Inizialmente c'è stata una volta in cui disse qualcosa a Ronaldo e lui reagì in modo molto emotivo. La prese quasi sul personale, ma era giovane, aveva appena 20 anni.

Sir Alex Ferguson insieme a Cristiano Ronaldo

Ferguson e l'hairdryer a Cristiano Ronaldo

E Ferguson, che tra le sue grandi abilità aveva anche quella di riuscire ad avere una profonda empatia con tutti i suoi giocatori, capì che da quel momento con Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto utilizzare un altro tipo di atteggiamento:

Di sicuro in quel momento - continua a raccontare Vidic - realizzi, me compreso, che la prossima volta che farà qualcosa di sbagliato non dovrai dirglielo in quel modo. Anzi, è meglio proprio non dirgli niente, perché altrimenti reagirà in modo troppo emotivo e questo non lo aiuterà a essere migliore.

Anche Cristiano Ronaldo, insomma, per l'hairdryer ci è passato come tanti altri. Solo una volta però. Perché nel suo caso, perseverare sarebbe stato controproducente. E Sir Alex Ferguson, ovviamente, lo ha capito.