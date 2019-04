Florentino Perez è pronto ad imbastire una rosa incredibilmente competitiva per Zidane nella prossima finestra di calciomercato: sarebbero 500 i milioni da investire.

21/04/2019

Dopo tre stagioni consecutive in cui ha alzato al cielo l'ambita Champions League, il Real Madrid sta per terminare il 2018/2019 a secco di trofei. Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane hanno deciso l'estate scorsa di lasciare la squadra, reputando il loro ciclo ormai concluso, Mariano Diaz ha preso il posto ed il numero di CR7, Julen Lopetegui sulla panchina blanca non è riuscito a ripetere gli stessi risultati del suo predecessore, tant'è che a campionato in corso è stato sostituito da Santiago Solari, prelevato direttamente dalle giovanili.

Tuttavia neanche a lui è riuscito di lasciare il segno e dare la scossa alla squadra. Conclusione: flop totale. Il Real Madrid non è quasi mai stato in lotta per il titolo, è stato estromesso dalla Coppa di Spagna dai rivali del Barcellona ed eliminato agli ottavi di finale di Champions League dai ragazzi scatenati dell'Ajax. Il patron Florentino Perez è stato costretto a trovare immediatamente una soluzione per riportare la sua squadra ad alti livelli, decidendo quindi di puntare nuovamente su colui che l'aveva portato sul tetto d'Europa negli ultimi anni, Zinedine Zidane, con l'impegno di investire (molto) sul prossimo mercato.

Sicuramente la società ripartirà da una rivalorizzazione della squadra ed in particolar modo di alcuni giocatori che nell'ultima annata hanno riscontrato troppi problemi, come Marcelo ed Isco, finiti nel ciclone del calciomercato ma che con le cure del tecnico francese possono tornare ad essere quei campioni che tutti hanno ammirato fino a poco tempo fa. Poi si aprirà il capitolo cessioni con il nome di Gareth Bale in primo piano e con tutta probabilità anche di altri gioielli che hanno fatto le fortune del club, come Toni Kroos e Karim Benzema. Quindi i Blancos saranno pronti ad accogliere molti dei campioni che Perez vuole portare in rosa, grazie a 500 milioni che potrebbe investire sul mercato.

Calciomercato: i nomi per il Real Madrid

Il presidente Perez ha fatto capire che nella prossima sessione di calciomercato il Real Madrid potrà contare su una potenza di fuoco non indifferente. Intanto ci sono già le ufficialità del difensore ventunenne Eder Militao dal Porto (pagata la clausola di 50 milioni) e l'arrivo dal Santos del diciannovenne talento brasiliano Rodrygo per circa 45 milioni.

Il prossimo colpo potrebbe essere Eden Hazard, attaccante belga del Chelsea, da sempre uno dei preferiti di Zinedine Zidane. Infatti, stando a quanto conferma Marca, le Merengues sono pronte a pagare ai Blues una cifra che si aggira sugli 86 milioni di sterline, ovvero circa 100 milioni di euro. L'affare potrebbe risolversi anche nelle prossime settimane, con il numero 10 dei Blues pronto a cedere alla corte del Real.

Il sogno galactico rimane quello di Neymar, forse l'unico che potrebbe andare a coprire il buco anche simbolico lasciato da CR7, senza farlo rimpiangere. Il fenomeno verdeoro del PSG sarebbe un colpo di lusso per le Merengues, sia dal punto di vista tecnico che pubblicitario e d'immagine. Tuttavia la trattativa rimane ancora nella categoria delle utopie dato che il club francese non sembra voler lasciar partire il brasiliano, prelevato da Barcellona per ben 222 milioni.

Per il reparto offensivo l'altro obiettivo di mercato della Casa Blanca è Luka Jovic, forte attaccante ventitreenne serbo dell'Eintracht Francoforte che si sta mettendo in bella mostra in questa stagione. Secondo il quotidiano As, il Real sarebbe in vantaggio sul resto della concorrenza europea per accaparrarsi le prestazioni del numero 9, e addirittura i dirigenti madridisti avrebbero già avuto un incontro con l'agente del giocatore, Fali Ramadani.

Per il centrocampo il primo nome in assoluto nella mente di Zidane è Paul Pogba. Il fuoriclasse ex Juve sarebbe l'ennesimo clamoroso colpo con lo zampino di Raiola. Dopo l'esonero di Mourinho dalla panchina del Manchester United, Pogba è tornato a giocare ai suoi livelli, e strapparlo dai Red Devils non sarà facile. Il giocatore francese non sembra avere ancora le idee chiare sul suo futuro ed in ogni caso la cifra base con cui può partire si aggira attorno ai 150 milioni. La trattativa al momento non è stata imbastita, ma le Merengues sono pronte alla trattativa.

Sempre per il centrocampo, dall'Inghilterra è trapelata la voce che in caso di addio di Toni Kroos il Real Madrid sia pronto a presentare un'offerta al Manchester City per Gundogan, il mediano tedesco classe '90 obiettivo di mercato anche dell'Inter.

Tanti nomi sul taccuino di Florentino Perez e un solo obiettivo: mettere a disposizione di Zidane una rosa di primissimo ordine pronta nella prossima stagione a lottare di nuovo su tutti i fronti. Perché in casa Real una stagione senza vittorie è già più che sufficiente.