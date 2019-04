La corazzata francese vince l'ottava Ligue 1 ma fallisce l'obiettivo europeo. Viaggio attraverso la stagione parigina: Mbappé la certezza, ma la squadra andrà rifondata.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 21/04/2019 17:28 | aggiornato 21/04/2019 17:33

Si può essere delusi dal successo? Sì, soprattutto se vi chiamate PSG: la compagine parigina ha vinto la sua ottava Ligue 1, ma il sentimento popolare che aleggia attorno all'ambiente è un misto di rabbia e delusione, uno status che – negli ultimi anni – nella capitale francese hanno assaporato fin troppo. Da anni la squadra gestita dallo sceicco qatariota Al Khelaifi tenta di fare il salto di qualità: in tal senso, gli ingenti investimenti delle ultime stagioni sono lì a testimoniarlo. Invece, per vari motivi, oggi il PSG è ancora la società del “vorrei ma non posso”: le potenzialità per fare bene ci sarebbero, ma non trovano supporto nei risultati.

Sviluppare un discorso analitico sui francesi non è affatto semplice. Per farlo, occorre partire dall'assunto che questa squadra può essere considerata in patria alla stregua della Juventus, ovvero una corazzata che non lascia scampo a nessuno e che virtualmente è già campione ad agosto. Detto ciò, in molti si sono domandati se il livello del torneo locale fosse abbastanza allenante per i ragazzi di Thomas Tuchel, perché il filotto messo insieme al PSG non lascia molto spazio a interpretazioni, visto il miglior attacco (con vari giocatori portati in doppia cifra) e la miglior difesa a piena testimonianza di questa tesi.

Eppure l'amaro in bocca rimane. Il motivo è facilmente immaginabile: l'eliminazione dalla Champions League ha lasciato strascichi polemici in casa PSG per tutta una serie di motivi, ma soprattutto per il modo nel quale è arrivata. Già, perché se è vero che questa squadra ha palesato più volte problemi di personalità, va detto a onor del vero che la trasferta sul campo del Manchester United è stata la partita manifesto di questo inizio di era Tuchel. La serata di Old Trafford aveva rinfocolato la speranza che qualcosa fosse finalmente cambiato, ma due settimane dopo - preciso come un orologio svizzero - ecco l'inevitabile psicodramma che cambia le carte in tavola.

Kylian Mbappé e Paul Pogba si salutano al termine di PSG - Manchester United, la partita che ha sancito l'eliminazione dei francesi dalla Champions League

PSG, tra il fallimento in Champions League e l'infortunio di Neymar

Quella del 6 marzo 2019 rischia di diventare una data che in casa PSG non ci si dimenticherà facilmente. Dopo lo 0-2 di Manchester, al Parco dei Principi lo United di Pogba e soci sfodera una prestazione clamorosa e vince 3-1 una partita molto contestata, soprattutto dal punto di vista arbitrale. Le reazioni in sala stampa evidenziano la frustrazione di chi credeva di poter finalmente fare il salto di qualità tanto sperato. Al Khelaifi e alcuni dirigenti, Antero Henrique in prima fila, si scagliano contro lo slovacco Skomina, reo di aver concesso agli ospiti un rigore abbastanza discutibile al 94esimo.

In campo non c'è Cavani, acciaccato e buttato dentro per l'inutile assalto finale, né Neymar, uscito malconcio da un match di Coppa di Francia dopo aver fatto furore nella prima fase della massima competizione internazionale per club, dove i francesi avevano dato prova di grandissima personalità prendendosi la prima piazza a discapito di Liverpool e Napoli. Il brasiliano è stato il grande assente della stagione: sia chiaro, a livelli realizzativi non si può certo dire che la sua annata sia stata negativa, ma il continuo procrastinare la cura ai tanti acciacchi fisici alla fine lo ha portato a cedere definitivamente.

Anche i rapporti con la società, che avrebbe voluto recuperarlo in fretta e furia, sembrano essersi un po' incrinati: dopo la diagnosi definitiva ufficializzata dal medico del PSG, che ha certificato la frattura al quinto metatarso del piede destro, O'Ney ha pensato bene di andarsi a curare in Brasile. Una mossa azzardata, che non è piaciuta alla società, soprattutto quando sul web ha cominciato circolare un video nel quale il campione verdeoro si diverte al campetto con alcuni amici, per poi presentarsi tirato a lucido a ballare durante i festeggiamenti del Carnevale.

Le note positive: Mbappé è già un leader

Le responsabilità sono così ricadute tutte su Kylian Mbappé. L'attaccante classe 1998 ha giocato la miglior stagione nella sua (seppur ancora breve) carriera: con le reti segnate quest'anno, il 20enne di Bondy ha sfondato quota 100 gol nel professionismo, salvando più volte dal tracollo in PSG. In campionato è risultato di gran lunga l'elemento più impattante: nonostante la giovane età, a tratti ha bullizzato avversari ben più esperti di lui, che però in questo ultimo periodo ha dimostrato di avere una stoffa superiore alla maggior parte di calciatori attualmente in attività.

Impattante in campo, diplomatico fuori: nel mese di novembre Mbappé è stato chiamato a fare da paciere nella diatriba tra Cavani e Neymar, due prime donne che nello spogliatoio del PSG hanno fatto fuoco e fiamme. Il talento transalpino, contrariamente a ciò che avrebbero fatto molti suoi pari età, ci ha messo la faccia dichiarando alle tv francesi che la maggior parte delle voci sui suoi compagni erano frutto di pure congetture senza riscontro. Mbappé parla da leader e gioca da fenomeno: tra poco tempo Parigi cadrà inesorabilmente ai suoi piedi, a meno che il Real Madrid non decida di mettersi in mezzo.

Verso la rifondazione: cosa manca per vincere in Europa?

Il mercato è il vero spauracchio, la variabile da tenere presente quando si parla del futuro di un PSG che, ancora una volta, si è presentato al via a inizio stagione a ranghi abbastanza incompleti. Nonostante un attacco di prim'ordine, probabilmente composto dal tridente migliore al mondo assieme a quello del Liverpool, il resto della squadra è ampiamente discutibile. Qualche settimana fa L'Equipe aveva proposto un sondaggio nel quale si chiedeva di indicare in quale zona di campo occorrevano più rinforzi.

Oltre il 60% dei votanti ha risposto che i problemi atavici rimangono a centrocampo, dove a oggi Tuchel - ed Emery prima di lui - ha dovuto fare di necessità virtù per ovviare a mancanze tanto croniche quanto evidenti. A tutto ciò si è aggiunta la grana Rabiot, messo fuori squadra per aver rifiutato il rinnovo di contratto: la coperta da corta è diventata cortissima, Verratti si è visto costretto a cantare e portare la croce da solo, con Di Maria chiamato a fare gli straordinari in più ruoli e la coppia Paredes - Draxler che non ha inciso quanto ci si attendesse.

Serviranno quindi investimenti ingenti (al netto di eventuali sanzioni dalla UEFA in merito al discorso fairplay finanziario) gli stessi che il PSG dovrà fare in difesa, dove si è provato a modificare qualcosa ma senza trovare gente in grado di fare la differenza. Alla fine è toccato ancora una volta a Thiago Silva prendere in mano la retroguardia, gestita in maniera alquanto discutibile da Tuchel anche per quanto riguarda la scelta del portiere. L'alternanza tra Buffon e Areola non ha pagato, perché se è vero che il primo ha dato evidenti segni di cedimento, quest'ultimo si è dimostrato non all'altezza di fare il titolare.

Gigi paradossalmente è stato molto importante a livello di spogliatoio, ma le sue prestazioni in campo parlano di un portiere che sta sparando le ultime cartucce. Tuchel ha deciso di utilizzarlo principalmente in Champions League e, per fermarsi alla sola doppia sfida con il Manchester United, si può affermare come Buffon abbia almeno un paio di gol sulla coscienza. Fino a poche settimane fa si parlava di un ulteriore rinnovo, ma al momento la questione sembrerebbe essere finita in standby, in attesa di ulteriori novità.

Se l'ex numero 1 bianconero non è sicuro di rimanere, Thomas Tuchel - a meno di ribaltoni - sarà colui dal quale ripartirà il nuovo progetto PSG: il tecnico tedesco è arrivato nella capitale francese l'estate scorsa firmando fino al 2020. Sicuramente il suo futuro verrà ridiscusso nei prossimi mesi anche in base ai risultati ottenuti, però difficilmente lo sceicco si priverà così a cuor leggero del suo allenatore. Ma a Parigi i pronostici sono fatti per essere sovvertiti: per arrivare alla vittoria, Al Khelaifi sarebbe pronto a fare di tutto.