Premier League, la statistica che inchioda de Gea

Il portiere del Manchester United è il primatista in negativo di una classifica tra gli estremi difensori del campionato inglese.

di Marco Ercole - 21/04/2019 20:29 | aggiornato 21/04/2019 22:34

Difficile per il Manchester United trovare una spiegazione alla figuraccia di Pasqua in Premier League. I Red Devils sono usciti sconfitti per 4-0 da Goodison Park, l'Everton ha letteralmente passeggiato sulla squadra di Ole Gunnar Solskjaer grazie alle reti di Richarlison, Sigurdsson, Digne e Walcott.

Pur restando in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, per il Manchester United si tratta di una vera e propria disfatta, nonché della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite giocate, compresa la doppia con il Barcellona che ha sancito l'eliminazione dalla massima competizione europea.

Dobbiamo scusarci - ha commentato Solskjaer - con i tifosi. Loro sono stati fantastici, ma la nostra prestazione non è stata da Manchester United. Tutti, da me ai giocatori, sappiamo che abbiamo deluso i tifosi e la società, perché quella prestazione è difficile da descrivere per quanto è stata pessima. Sono stati superiori a noi sotto tutti i punti di vista.

Premier League, de Gea e la sua statistica da incubo

La catastrofe di Goodison Park nell'ultima giornata di Premier League ha inevitabilmente aperto il processo dentro al Manchester United, mettendo in evidenza anche tutti i lati negativi possibili e immaginabili della squadra di Ole Gunnar Solskjaer. Tra questi, un po' a sorpresa, c'è anche una statistica che riguarda il portiere David de Gea.

Si tratta di uno dei più forti al mondo, pochi dubbi al riguardo. Su un determinato aspetto, però, evidentemente deve ancora migliorare parecchio. Lo ha sottolineato nello specifico Sigurdsson, autore del secondo gol nella partita vinta 4-0 dall'Everton.

L'islandese ha concluso con un bel tiro dalla distanza un contropiede orchestrato dai Toffees e, per quanto ci siano da evidenziare i suoi meriti, è inevitabile parlare pure dei demeriti di de Gea. Il portiere spagnolo ci ha messo un po' troppo a piegarsi sulla sua destra su un tiro apparentemente non così irresistibile, non arrivando in tempo per deviarlo. Un gol subito che è diventato un'abitudine per l'estremo difensore, che nel 2019 è già caduto in quattro occasioni nei tiri dalla distanza. Ecco, la statistica di Squawka Football mostra come nessun altro portiere in Premier League abbia fatto peggio quest'anno. Un record che de Gea si sarebbe volentieri risparmiato.