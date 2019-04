Il Liverpool batte il Cardiff, risponde al City e torna in vetta al campionato. Decisivi i gol di Wijnaldum e Milner su rigore. Crollo United contro l'Everton, ko anche l'Arsenal.

di MarcoValerio Bava - 21/04/2019 19:15 | aggiornato 21/04/2019 19:19

Il Liverpool espugna il Cardiff City Stadium e torna in vetta alla Premier League. I padroni di casa partono meglio e Hoilett viene murato da Robertson sul più bello, ma i Reds dopo lo spavento prendono in mano il gioco e cominciano a dominare la partita. La prima grande occasione capita sui piedi di Firmino che tutto solo davanti a Etheridge spara sopra alla traversa. Gli ospiti spingono, a volte in modo un po' confuso, ma ci vuole una grande parata di Etheridge per impedire a Salah di portare in vantaggio i suoi. Il Cardiff torna a farsi vivo al 43', ma Allison è reattivo sulla girata di Niasse.

La ripresa segue lo stesso copione del primo tempo: Liverpool riversato in avanti e Cardiff arroccato in difesa per cercare poi di pungere in ripartenza. La squadra di Klopp gioca al tiro al bersaglio che però non trova né con Mane, né con Alexander-Arnold. Ma al 56' ecco che i Reds trovano il gol: corner proprio di Alexander-Arnold e grande girata di Wijnaldum che spacca la porta dei Blue Birds. Passano tre minuti ed Henderson si divora il raddoppio sparando alto un rigore in movimento.

La partita è bella e anche il Cardiff ha un'occasione colossale: corner da sinistra, uscita da libro dell'orrore di Allison e Morrison in tuffo e a porta sguarnita impatta male la palla che termina fuori. Il Liverpool rischia qualcosa, ma all'80' trova il raddoppio con Milner dal dischetto. Atkinson giudica fallosa la trattenuta di Morrison su Salah. Il centrocampista spiazza Etheridge e riporta in testa alla classifica i Reds. Nel finale cerca gloria anche Salah, ma il suo tiro (di ginocchio) viene ben parato da Etheridge.

Premier League, incubo United: l'Everton vince 4-0

Crolla il Manchester United a Goodison Park contro uno scatenato Everton. Un tracollo che rischia di compromettere la corsa al quarto posto dei Red Devils che possono sorridere solo per il passo falso dell'Arsenal. I Toffees dominano dal primo all'ultimo minuto e legittimano il 4-0 finale. Marco Silva si affida al 4-2-3-1 con Calvert-Lewin centravanti. Richarlison e Bernard sono gli esterni offensivi, Sigurdsson il trequartista. I quattro giocatori d'attacco fanno letteralmente impazzire la difesa United e al 13' è subito gol con una perla di Richarlison che in mezza rovesciata batte De Gea. L'Everton ha più ritmo, più idee e un sinistro secco e preciso di Sigurdsson fa ancora male al portiere spagnolo che si fa sorprendere sul primo palo.

Il Manchester United è irriconoscibile. Lento, prevedibile, senza alcuna capacità di mantenere le linee vicine e quindi esposto alle folate dei giocatori avversari e l'assenza di Herrera in mezzo al campo non può spiegare un simile atteggiamento. Solskjaer all'intervallo toglie un pessimo Jones e un impalpabile Fred per inserire Ashley Young e McTominay. Mosse che però non danno i frutti sperati, perché la partita ricomincia com'era finita. Digne trova il tris con un sinistro al volo che sorprende De Gea ancora sul primo palo. Il poker è di Walcott, appena entrato al posto di un acciaccato Richarlison, che sfrutta al meglio una ripartenza orchestrata da Sigurdsson. Al 70' arriva la prima occasione per gli ospiti, ma la conclusione di Martial è imprecisa.

È notte fonda per lo United, che subisce la sesta sconfitta nelle ultime otto partite (considerando tutte le competizioni). La magia del primo Solskjaer sembra svanita. Dalla prodigiosa rimonta contro il PSG al Parco dei Principi sono arrivati appunto sei ko, l'eliminazione dalla FA Cup, dalla Champions e le difficoltà in Premier League. I numeri del resto sono sconfortanti. Nelle ultime sette i Red Deils hanno vinto solo due partite (contro West Ham e Watford), subendo ben 17 gol e segnandone solo sei. E sui social c'è chi invoca, ironicamente o meno, il ritorno di Mourinho. Tempi duri per Solskjaer che dopo la conferma del club, sembra aver perso la bussola.

L'Arsenal cade in casa: Crystal Palace corsaro, finisce 2-3

Dopo aver eliminato il Napoli e aver conquistato le semifinali di Europa League, l'Arsenal si rituffa in campionato e l'occasione che si presenta all'Emirates è ghiotta. Il Manchester United ha perso e i Gunners hanno la chance di mandare i Red Devils a -5 e il Chelsea a -3, ma soprattutto di superare il Tottenham al terzo posto. Di fronte c'è un Crystal Palace reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Premier League. Ma le Eagles approcciano bene alla partita e al 17' passano con Benteke che trova il suo primo gol in stagione. L'Arsenal risponde con Mustafi che di testa sfiora l'1-1, ma il Palace è compatto e attento e quando si spinge in avanti crea non pochi problemi alla difesa avversaria priva di Sokratis e ci vuole un grande intervento di Leno per negare il gol a Kouyate.

Emery all'intervallo cambia e toglie dal campo Mavropanos e Jenkinson, dentro vanno Maitland-Niles e Iwobi. Le sostituzioni sembrano subito dare i propri frutti perché al 47' Ozil trova il gol del pareggio su assist di Lacazette. La rete sembra dar fiducia ai Gunners che ci provano anche con Kolasinac, ma Guaita para. La partita sembra essersi incanalata sui binari dell'Arsenal, ma al 53' arriva il nuovo vantaggio del Palace con Zaha che sfrutta un errore madornale di Mustafi e in diagonale non lascia scampo a Leno. La rete dell'ivoriano è un colpo duro per i padroni di casa che al 69' subiscono anche il terzo gol con McArthur che è abile a ribadire in rete la spizzata di Dann.

La partita però è infinita e l'Arsenal la riapre con un gran tiro di Aubameyang che trova il suo 19° gol in campionato. Il finale si fa nervoso Ward e Mustafi vengono ammoniti. I Gunners provano con tutte le forze a trovare il gol del 3-3, ma all'84' è ancora McArthur a sfiorare il gol. Il recupero va oltre i sei minuti, ma la squadra di Emery non riesce ad abbattere il fortino del Palace che trova tre punti fondamentali e mette al sicuro la salvezza. Male l'Arsenal che manca il sorpasso sul Tottenham e che domani potrebbe essere scavalcato al quarto posto dal Chelsea.

I risultati della domenica di Premier League

Everton-Manchester United 4-0

Cardiff City-Liverpool 0-2

Arsenal-Crystal Palace 2-3

La classifica di Premier League

Liverpool 88 * Manchester City 86 Tottenham 67 Arsenal 66 Chelsea 66 Manchester United 64 Everton 49* Watford 49 Leicester 49* Wolves 48 West Ham 43* Crystal Palace 42* Newcastle 41* Bournemouth 41* Burnely 39 Southampton 36 Brighton 34 Cardiff 31* Fulham 23* Huddersfield 14*

* Una partita in più