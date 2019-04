Il padre di Vale racconta le sue impressioni dopo i risultati positivi del figlio in questo avvio di stagione.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 21/04/2019 11:24 | aggiornato 21/04/2019 13:29

La Yamaha ha iniziato la nuova stagione di Moto GP con un obiettivo dichiarato e ben definito: tornare finalmente a ricoprire un ruolo principale per essere competitiva per la vittoria del titolo. La scuderia giapponese sta affrontando un anno chiave, per tentare di rilanciarsi una volta per tutte dopo due anni da dimenticare nella classe regina.

A giudicare dai primi risultati ottenuti in questi gran premi, sembra che i buoni propositi possano essere realmente cavalcati anche nei fatti. Di sicuro c'è stato un netto miglioramento rispetto agli anni scorsi, perché Valentino Rossi sta riportando la M1 nelle prime posizioni di classifica.

Il vincitore di 9 titoli mondiali ha firmato un brillante inizio di stagione, con i suoi due secondi posti a Termas e Austin, da aggiungere alla quinta posizione ottenuto nel Gran Premio del Qatar. Valentino, insomma sembra essere tornato nelle condizioni di poter lottare per il Mondiale ancora una volta.

Moto GP, Valentino Rossi e Marc Marquez

Il padre di Valentino Rossi: "Può battere Marquez"

Almeno questo è il pensiero di suo padre, Graziano, che ha parlato di questo avvio di Moto GP del figlio a Rossini TV:

Se continua così e riesce a mantenere questo stato di forma, Valentino può raggiungere il livello di Marquez e batterlo nella corsa per il titolo.

Il decimo mondiale in Moto GP è la priorità di Valentino Rossi e Marquez in questa stagione non sembra effettivamente così irraggiungibile come nel recente passato. Graziano Rossi è convinto che anche i tecnici Yamaha abbiano fatto un grande lavoro nel miglioramento della moto: