I bianconeri sono sempre più convinti delle qualità dell'attaccante fiorentino. Paratici per lui prepara un assegno da 70 milioni di euro più due giocatori.

di Franco Borghese - 21/04/2019 14:27 | aggiornato 21/04/2019 14:32

Un colpo di fulmine. Che col tempo però sta diventando un amore convinto. La Juventus è pazza di Federico Chiesa e vuole strapparlo alla Fiorentina già nella prossima finestra di calciomercato, per anticipare le altre squadre italiane e straniere che sono interessate al giocatore. In estate, in tal senso, potrebbero esserci novità interessanti.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Bayern Monaco, che nella prossima sessione di calciomercato rivoluzionerà la propria rosa abbassandone notevolmente l'età media, ha individuato in Chiesa il profilo giusto per sostituire Arjen Robben e Franck Ribery, entrambi in scadenza di contratto e destinati all'addio.

Per questo ora la Juventus sente l'esigenza di accelerare. Ieri, il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, non è voluto entrare nello specifico dell'argomento, affermando solo di sapere quanto Chiesa sia effettivamente bravo. Non una conferma di trattativa, ma nemmeno una smentita. E in questi casi è già un indizio da non sottovalutare...

Secondo il quotidiano La Nazione, giornale di Firenze, la Fiorentina valuta chiesa circa 100 milioni di euro. Per questo prenderlo non sarà facile. Né per la Juventus (storica rivale dei viola) né per il Bayern Monaco che per rivoluzionare la rosa dovrà spendere già parecchio. L'idea dei bianconeri sarebbe quindi quella di mettere sul piatto 70 milioni di euro più il cartellino di due giovani interessantissimi e che hanno già esperienza in Serie A come Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora.

Dando ai due una valutazione complessiva di 30 milioni, la Fiorentina, in futuro, potrebbe anche riuscire, piuttosto agevolmente, a far registrare delle plusvalenze. Non solo: Orsolini sarebbe perfetto per sostituire Chiesa anche da un punto di vista tattico, mentre Mandragora darebbe al centrocampo maggiore qualità. Per questo l'operazione di calciomercato intriga la dirigenza viola.

Alla Juventus, però, non piace solo Chiesa: i bianconeri, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, stanno pensando anche a Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa. La retroguardia juventina, infatti, in questa stagione ha pagato i tanti infortuni dei suoi titolari e avrebbe bisogno di essere ringiovanita. Prima però si penserà alla trattativa per Chiesa. Per trasformare quel colpo di fulmine in amore.