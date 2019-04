Senza storia la gara del Parco dei Principi. Tripletta di un imprendibile Mbappè, arrivato a 30 in campionato, e gol della bandiera nel finale di Golovin.

21/04/2019

Dovrebbe essere una serata di festa al Parco dei Principi di Parigi, ma per diversi motivi non lo è stata. Il PSG si è laureato campione di Francia per l'ottava volta nella propria storia (la sesta negli ultimi sette anni), complice il pareggio nel pomeriggio del Lille in casa del Tolosa. La partita contro il Monaco, che nel frattempo deve ancora blindare la salvezza, diventa quindi per i parigini soltanto una passerella davanti ai propri tifosi.

Causa però un'altra campagna europea piuttosto deludente (vedi l'ennesima eliminazione dagli ottavi di Champions League), oltre alle pesanti sconfitte nelle ultime due giornate di Ligue 1 contro Lille e Nantes che hanno scatenato la furia di Tuchel contro i suoi giocatori, l'atmosfera non era propriamente di festa. A queste motivazioni si aggiunge ovviamente l'incendio avvenuto in settimana alla Cattedrale di Notre-Dame, alla quale sono dedicate le maglie di entrambe le squadre.

Sul campo non c'è assolutamente partita, con Mbappé "leggermente" caldo: l'ex di giornata mette a segno una tripletta, che lo porta a 30 gol in campionato chiudendo di fatto la pratica per la classifica marcatori (Nicolas Pepe del Lille è secondo a quota 19). Notizie importanti sono i ritorni in campo di Neymar e Cavani, entrati nel secondo tempo e ormai pronti a giocarsi la finale di Coppa di Francia. Brutte notizie invece per Marco Verratti, uscito dal campo per un infortunio alla caviglia che non sembra essere di lieve entità.

Ligue 1, il Psg festeggia il titolo

Ligue 1, PSG subito avanti con Mbappé

La prima occasione della partita è per il Monaco, che viene lanciato in profondità e con il mancino incrociato impegna Areola, attento nei riflessi. Il PSG però non sta a guardare, e al quarto d'ora esatto di gioco si porta in vantaggio con una bellissima azione in ripartenza. Verratti lancia Mbappè, che in compagnia di Moussa Diaby fa partire una staffetta olimpica nella quale i difensori monegaschi sono solo spettatori non paganti.

A quel punto Diaby torna centralmente dal classe '98, che fredda Benaglio (entrato da poco al posto dell'infortunato Subasic) e non esulta essendo cresciuto nel club del Principato. Per il Campione del Mondo è il 34esimo gol stagionale, il numero 28 in Ligue 1. Così, per dare due numeri di un ragazzo che deve ancora compiere 21 anni. Lo stesso numero 7 va a un passo dalla doppietta poco dopo, quando su palla illuminante di Paredes si trova tutto solo davanti alla porta: la conclusione, questa volta, è decisamente imprecisa.

Ne può sbagliare uno, ma di certo non due. Altra azione da manuale dei padroni di casa, con un dai e vai perfetto al limite dell'area tra Mbappé e Dani Alves che libera per il tiro il bambino d'oro. 2-0 e gara già in ghiaccio, con la difesa degli ospiti decisamente rivedibile. Pochi secondi prima della fine del primo tempo si rende pericolosa anche la squadra di Jardim, con un fulmine improvviso dal limite di Gelson Martins alzato in angolo da Areola con i pugni.

Nella ripresa i grandi ritorni di Neymar e Cavani

Nel secondo tempo la partita assume improvvisamente notevole interesse. Dopo esattamente tre mesi di stop a causa dell'infortunio al piede si rivede in campo Neymar, che presumibilmente giocherà nella finale di sabato prossimo contro il Rennes in Coppa di Francia. Il brasiliano è da subito cercato tantissimo dai compagni, specie dal suo grande amico Mbappè. A trovare la via del gol è però ancora l'attaccante francese, che firma la tripletta su assist di Dani Alves a zero metri dalla porta.

Con questo dunque fanno 30 in campionato per il fenomeno francese, che raggiunge un record non di poco contro, essendo il primo francese dal 1990 a raggiungere un simile traguardo in Ligue 1 in una singola stagione (l'ultimo fu l'ex milanista Papin). Nel finale c'è spazio anche per un altro giocatore chiave fuori da molto tempo: Edinson Cavani, fuori dal 9 febbraio per un problema alla coscia accusato nel match contro il Bordeaux.

A 10' dal termine dormita clamorosa della difesa parigina, che regala il 3-1 a Golovin. Per il russo, autentico flop di mercato visti i 30 milioni spesi l'estate scorsa dal club del Principato, si tratta del secondo gol in campionato. A cinque giornate dal termine i punti di distacco sul terzultimo posto sono 4, dunque gli uomini di Jardim devono ancora guadagnarsi la salvezza in questa sciagurata stagione.