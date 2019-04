Continua l'inseguimento del Real Madrid che risponde con un 3-0 alla vittoria di ieri dell'Atletico in casa dell'Eibar: Benzema protagonista assoluto al Santiago Bernabeu.

di Daniele Rocca - 21/04/2019 18:36 | aggiornato 21/04/2019 18:48

Pasqua dolcissima per Karim Benzema. Tre gol del francese, tutti nel secondo tempo. Nella 33esima giornata di Liga, il Real Madrid si sbarazza dell'Athletic Bilbao 3-0, mai veramente in partita nella ripresa. Il centravanti si porta il pallone a casa, autore di una prestazione da incorniciare. Come spesso gli sta succedendo in questa stagione.

Il ritorno del vero Benzema è l'unica nota lieta dell'annata madridista. Guardando solo le ultime sei partite di Liga, da quando Zidane è tornato sulla panchina del Real, Karim The Dream ha segnato otto gol. Una media impressionante, esaltata dal tris messo a segno nel pomeriggio del Bernabeu.

Sono 21 in campionato, superato anche Luis Suarez (20) alle spalle di Messi, irraggiungibile con i suoi 33 centri. Benzema in stagione ha saltato solo due delle 51 partite giocate dalla sua squadra e per ben 30 volte è stato impiegato dall'inizio alla fine. Numeri da fenomeno, da giocatore ritrovato. Un segnale importante anche per l'attacco del futuro della Casa Blanca.

Karim Benzema si porta il pallone a casa: tre gol contro l'Athletic Bilbao

Liga, Real Madrid-Athletic Bilbao: la cronaca della partita

Il Real vuole rispondere all'Atletico Madrid, che ieri ha vinto sul campo dell'Eibar grazie al gol nel finale di Lemar. Eppure la partenza dei Blancos è tutt'altro che feroce: il possesso di palla difficilmente si trasforma in occasioni da gol. La prima - se così la si può chiamare - arriva dal sinistro di Marcelo.

La conclusione alta dell'esterno brasiliano è l'unico sussulto nel quarto d'ora iniziale. L'emozione maggiore del primo tempo arriva dalla possibile espulsione di Yuri: in un duello con Lucas Vazquez l'ex PSG apre il braccio e rischia il cartellino rosso per gioco violento. Per sua fortuna l'arbitro sceglie il giallo e una lunga ramanzina.

L'Athletic Bilbao si difende in modo ordinato, concedendo solo un paio di calci d'angolo agli avversari per rendersi pericolosi. Ma complice l'assenza di un saltatore formidabile come Sergio Ramos, non arrivano minacce alla porta degli ospiti. Si va all'intervallo con più sbadigli che occasioni da gol.

Nella ripresa si scatena Benzema

Ci mette meno di due minuti il Real Madrid a trasformarsi da brutto anatroccolo in splendido cigno. Contropiede perfetto condotto da Kroos, che allarga per Asensio, cross e testa di Benzema. Tutto troppo facile, con Herrerin che tocca ma non può nulla. È il gol numero 19 in Liga per il francesce: sesto sigillo nelle ultime 6, da quando Zidane è tornato sulla panchina blanca.

Una squadra totalmente diversa, che va vicina al 2-0 in altre due occasioni. Prima con la zampata di Marcelo da azione di calcio d'angolo, poi con la rasoiata del solito Benzema, che si perde fuori di poco alla destra del palo difeso dal portiere del Bilbao. Zizou cambia qualcosa: fuori Lucas Vazquez e Kroos, dentro Bale e Isco.

L'Athletic Bilbao prova la rimonta nel finale mettendo dentro Aduriz in coppia con Inaki Williams. Pochi giri di lancette e Benzema rende tutto vano: uscita scriteriata di Herrerin sul calcio d'angolo battuto da Modric, e per Karim è un gioco da ragazzi mettere il pallone in fondo al sacco.

A due minuti dalla fine anche Keylor Navas mette la propria firma sulla partita, con una grandissima parata che impedisce a Inaki Williams di riaprirla. Per un portiere che salva la propria squadra, ce n'è un altro che l'affonda. Altro errore di Iago Herrerin (non aiutato dalla difesa) che lascia la porta sguarnita. Bale la appoggia a Benzema che con un pallonetto fa 3-0. Non c'è stata storia al Santiago Benrabeu.