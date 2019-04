Il presidente dei biancocelesti non ha digerito la sconfitta casalinga contro il Chievo già retrocesso: il tecnico

di Redazione Fox Sports - 21/04/2019 16:39 | aggiornato 21/04/2019 21:44

Una sconfitta inaspettata e pesantissima che allontana la Lazio dalla Champions League e la estromette momentaneamente anche dall'Europa League. Il ko contro il Chievo brucia ancora in casa biancoceleste. Perché arrivato contro una squadra già retrocessa e soprattutto poco dopo il pareggio del Milan in casa del Parma. Vincere avrebbe significato rientrare definitivamente in corsa per un posto nella massima competizione europea per club. E invece Immobile e compagni non hanno sfruttato la ghiotta occasione.

Come riporta Il Messaggero, il più arrabbiato dopo la debacle contro gli scaligeri è il presidente Claudio Lotito. Il patron laziale è letteralmente furioso per la prestazione della squadra, rimasta in dieci nel primo tempo per una follia di Milinkovic che ha dato un calcio nel sedere a Stepinski. Nel suo mirino però non finito il serbo bensì Simone Inzaghi.

E all'allenatore avrebbe dato un ultimatum: o Lazio vince la Coppa Italia, oppure si cambierà guida tecnica. A far storcere il naso a Lotito non è ovviamente solo il 2-1 interno rimediato dal Chievo ma anche i metodi e alcune scelte fatte durante la stagione da Inzaghi, che non sarebbe riuscito a motivare nella maniera giusta i giocatori e a schierare - sempre secondo il numero uno dei capitolini - di volta in volta la formazione migliore. Insomma, il 24 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, la Lazio e Simone Inzaghi si giocano tantissimo.