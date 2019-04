Le parole del direttore sportivo e del vicepresidente dei bianconeri.

21/04/2019

La Juventus è campione d'Italia con cingue giornate di anticipo e per l'ottavo anno consecutivo. La certezza matematica è arrivata dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina, firmata da Alex Sandro e Pezzella (autogol). Nel post-partita, a DAZN e Sky Sport, hanno parlato il direttore sportivo Fabio Paratici e il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved.

Del futuro di Allegri - ha esordito Paratici - parleremo quando ci incontreremo, ora non è il momento per affrontare questo argomento. Faremo una riunioni di prassi, come in ogni società. Poi che cosa diremmo per tutta l'estate se lo svelo ora? Non è il giorno giusto per dirlo. Faremo le nostre valutazioni per migliorarci. Se Dybala rimane? Certamente, è un giocatore della Juve, è normale che rimanga. Dobbiamo fare i complimenti a tutti coloro che lavorano nella Juventus, compreso le ragazze che oggi hanno vinto meritatamente il titolo. Tra qualche anno, forse, ci renderemo conto di che epoca abbiamo vissuto.

Su Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Juve:

Chiesa è oggettivamente bravo, non avevamo certo bisogno di vederlo oggi. Ma adesso dobbiamo pensare a goderci tutto quello che abbiamo fatto facendo grandi sacrifici. Quando arriva la vittoria si deve festeggiare

Sul suo acquisto migliore:

In questi anni non ho lavorato da solo, in società lavorano tante persone. Siamo contenti della continuità che stiamo avendo, vincere per otto anni di fila è quasi impossibile. Anche solo pensare a otto titolo consecutivi è folle. Io sento parlare di fatturati, ma quando siamo arrivati fatturavamo 200 milioni mentre oggi ne fatturiamo 500. Dobbiamo ringraziare Delneri, Conte e Allegri

Ancora sul mercato:

Sarà difficile ripete un'operazione alla Cristiano Ronaldo e replicare una scossa simile. Al mercato penseremo più avanti e vedremo quali tasti toccare per fare una grande stagione. Spiace essere usciti contro l'Ajax, ma negli ultimi anni abbiamo fatto cinque quarti di finale di Champions e due finali. Noi cerchiamo di giocare tutte le competizioni per vincere, ma non siamo solo noi a farlo. Ogni tanto ci rubano l'idea...

