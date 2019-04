Abbiamo parlato di un amico in comune e della moglie. In quel momento stava vincendo la Roma e mi ha salutato felicemente

Mauro rimane all'Inter, ovvio. Per la partita con la Roma c'è un po' di amarezza, il pareggio non mi piace ma si può accettare perché va a sommarsi ai punti utili per raggiungere l'obiettivo della Champions League. Penso che ce la faremo

La Juve è lontanissima, sarebbe meglio se qualche altra squadra potesse lottare con loro. La Champions sfunata? Cristiano Ronaldo ha firmato per altri tre anni e solo allora, eventualmente, si potrà parlare di fallimento. Serve un processo che però non può esserci dopo un anno

Questa è una scelta di Spalletti, lui decide sempre per il bene dell'Inter e schiera la squadra migliore per affrontare ogni partita. Solo perché è Pasqua (ride ndr)...

