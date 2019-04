Mauro Icardi è partito dalla panchina, inizialmente Salletti gli ha preferito Lautaro Martinez. Il numero 9 ha fatto il suo ingresso in campo al 54', prendendo il posto di uno spento Radja Nainggolan. I nerazzurri hanno tratto beneficio eccome dalla presenza dell'ex capitano e non a caso hanno trovato il pari poco dopo che Spalletti l'ha gettato nella mischia.

Tra Inter e Roma è finita 1-1. Nel posticipo della 33esima giornata di Serie A, nerazzurri e giallorossi si sono divisi la posta in palio e non hanno così approfittato del pareggio del Milan sul campo del Parma. Alla bellissima rete di El Shaarawy nel primo tempo, ha risposto Ivan Perisic con un gran colpo di testa nella ripresa.

