Dopo un summit pomeridiano, il presidente dei liguri sceglie di non richiamare Ballardini alla guida della sua squadra.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 21/04/2019 21:57 | aggiornato 21/04/2019 22:02

Il Genoa non cambia e per ora va avanti con Cesare Prandelli in panchina. In mattinata il presidente Enrico Preziosi aveva seriamente valutato l’ipotesi di un nuovo cambio per la guida tecnica della sua squadra dopo il pesante ko casalingo del Grifone contro il Torino di domenica pomeriggio.

La squadra ligure è attualmente al 16esimo posto della classifica di Serie A ma con solamente 5 punti di vantaggio sull'Empoli attualmente terz'ultimo. Il pessimo rendimento della formazione in queste settimane (un punto nelle ultime 5 partite dopo la vittoria contro la Juventus) hanno portato il massimo dirigente a delle serie riflessioni.

Pareva infatti ormai certo il ritorno in panchina di Ballardini, spesso diventato in questi anni "il salvagente" del presidente Preziosi. Che però ha tenuto un vertice con l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana e ha scelto di confermarlo.

Prandelli confermato dal Genoa

Prezioni conferma Prandelli: niente Genoa per Ballardini

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che spiega come Preziosi abbia prima parlato con i suoi collaboratori per prendere una decisione sul futuro della panchina rossoblu. Decisivo però sarebbe stato un colloquio con Prandelli.

L'ex allenatore dell'Italia infatti si sarebbe mostrato deciso a continuare la sua avventura a Genova, convinto di poter raggiungere la salvezza in queste ultime 5 giornate di campionato avendo il gruppo in mano.

La determinazione di Prandelli avrebbe convinto il Presidente del Genoa che non ha voluto sconvolgere gli equilibri a così poche partite dalla fine della stagione. Già domenica pomeriggio però ci sarà uno snodo fondamentale per il Grifone che giocherà in casa della lanciatissima SPAL in uno scontro diretto per la salvezza prima di sfidare Roma e Atalanta nei successivi 2 turni.

Un calendario non facile per la squadra ligure che però ora ha almeno una certezza in più: questa stagione finirà con Prandelli in panchina e l'obiettivo da raggiungere in queste poche settimane è quello della permanenza in Serie A.