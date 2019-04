A ore il patron dei rossoblù Enrico Preziosi potrebbe esonerare l'ex ct e richiamare il tecnico di Ravenna per le ultime cinque partite di campionato.

21/04/2019

Un'altra sconfitta, la 15esima in questa Serie A. Dopo l'1-0 rimediato a Marassi contro il Torino, il Genoa è sempre in zona retrocessione. I rossoblù sono a quota 34 punti, a +5 sull'Empoli terzultimo e non vincono dal 17 marzo (2-0 alla Juventus). A cinque partite dalla fine del campionato, il Grifone non può stare tranquillo. Anche perché tre delle prossime avversarie si chiamano Roma, Atalanta e Fiorentina.

Il patron Enrico Preziosi - riporta Il Secolo XIX - starebbe pensando di esonerare Cesare Prandelli. Nella giornata odierna andrà in scena un vertice a cui prenderanno parte il tecnico e il presidente. I due si confronteranno e alla fine prenderanno una decisione per il bene del Genoa.

Se l'ex ct dovesse essere mandato via, Preziosi richiamerebbe subito Davide Ballardini, che a inizio stagione aveva collezionato quattro vittorie e tre sconfitte prima di essere allontanato tra lo stupore generale. Per il tecnico di Ravenna si tratterebbe della quarta esperienza in rossoblù e del terzo ritorno in sei anni.