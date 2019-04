Attraverso un sondaggio lanciato FIFPro, i videogiocatori hanno espresso la loro preferenza sul volto che potrebbe comparire nella copertina di FIFA20.

di Redazione Fox Sports - 21/04/2019 12:57 | aggiornato 21/04/2019 13:02

Heung-Min Son è stato il protagonista assoluto del doppio confronto tra Tottenham e Manchester City, valido per i quarti di Champions League. All'andata, al nuovo White Hart Lane, ha firmato l'1-0 per gli Spurs. Al ritorno, all'Etihad, ha messo a segno una doppietta nella sconfitta per 4-3 che è però valsa l'accesso alle semifinali.

Il sudcoreano è l'uomo del momento, uno dei giocatori più chiacchierati e desiderati di tutto il mondo. Per questo sorprende fino a un certo punto il risultato del sondaggio lanciato da FIFPro che ha posto ai videogiocatori di tutto il mondo una semplice domanda: chi volete sulla copertina di FIFA20?

Sulla cover di FIFA19, per chi non lo ricordasse, è raffigurato Cristiano Ronaldo. Inizialmente il portoghese indossava la maglia del Real Madrid, successivamente sostituita con la casacca della Juventus per ovvie ragioni. Nell'immediato futuro la Electronic Arts potrebbe decidere di "salutare" CR7 per rimpiazzarlo con... Heung-Min Son.

Sarà Son del Tottenham il volto di FIFA20?

Copertina FIFA20: i videogiocatori votano Son

Son ha ottenuto 204mila preferenze contro le 202.691 di Cristiano Ronaldo. Il classe 1992 ha battuto anche altri fuoriclasse come Neymar Mbappé, Pogba, Messi e Salah. Ora non è detto che la EA decida con certezza di puntare su Son come volto del prossimo capitolo della saga calcistica, ma è sicuramente un'indicazione che non può essere trascurata.