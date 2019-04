Per il seguitissimo programma televisivo francese Téléfoot il passaggio del belga alle merengues è praticamente fatto: il Chelsea se ne priverà per 120 milioni di euro, siamo ai dettagli.

di Simone Cola - 21/04/2019 20:54 | aggiornato 21/04/2019 20:58

La notizia è nell'aria da tempo e presto potrebbe diventare ufficiale: sarà Eden Hazard il primo colpo di calciomercato del Real Madrid 2019/2020, il primo tassello per ricostruire una squadra che Zinedine Zidane è chiamato a riportare dove l'ha lasciata - in cima al mondo - dopo una stagione, quella attuale, che ha visto le merengues perdere uno dopo l'altro tutti gli obiettivi a disposizione passando dalla gestione di Julen Lopetegui a quella di Santiago Solari.

Due esperimenti con cui il Real Madrid ha tentato di voltare pagina dopo la brusca separazione, avvenuta nell'estate del 2018, da quel tecnico, Zidane, richiamato a marzo a furor di popolo con il duplice obiettivo di chiudere al meglio una stagione decisamente negativa e soprattutto di porre le basi per quella rivoluzione che lo stesso francese aveva auspicato un anno fa e che era stata di fatto la causa del suo addio alle merengues.

Una rivoluzione che passerà ovviamente dal calciomercato: il Real Madrid, forte del nuovo accordo con Adidas che frutterà alle casse del club oltre 120 milioni a stagione e tramite la cessione di numerosi elementi che sono ormai di troppo in rosa - Bale il primo indiziato, ma potrebbero seguirlo molti altri nomi di rilievo - tornerà dunque sulla scena aggredendo il mercato come non faceva da anni: e se i nomi di Pogba e Mbappé restano sempre d'attualità, ecco che per la trasmissione televisiva francese Téléfoot il primo colpo sarà Eden Hazard, giocatore per cui le merengues e il Chelsea, che ne detiene il cartellino, sarebbero addirittura già ai dettagli. Costo dell'operazione: 120 milioni di euro.

Dopo averlo affrontato più volte da avversario, Eden Hazard dalla prossima estate potrà indossare la tanto desiderata maglia del Real Madrid.

Mercato, per Hazard al Real Madrid siamo già ai dettagli

Come detto la notizia, riportata anche dai principali media spagnoli, è nell'aria da tempo: Hazard, 28enne stella del Belgio capace di trascinare la propria Nazionale al terzo posto a Russia 2018 - competizione in cui ha vinto anche il Pallone d'Argento come secondo miglior giocatore alle spalle di Modric - è in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2020 e da tempo aveva lasciato intendere tra le righe che non avrebbe rinnovato.

Pur lasciando una porta aperta alla squadra in cui milita dal 2012, anno in cui arrivò dal Lille per la bella cifra di 35 milioni di euro, il belga si è infatti sempre dimostrato più che sensibile alle sirene di calciomercato che lo avvicinavano spesso al Real Madrid, dallo stesso calciatore definita "la squadra dei sogni". Ebbene il sogno in estate diventerà realtà: Zidane ha indicato Hazard come primo rinforzo per far tornare grandi le merengues e il Chelsea non intende perderlo a zero, ecco perché l'affare si farà.

Quando? L'ufficialità dovrebbe comunque arrivare al termine della stagione, quando oltre al Real Madrid anche il Chelsea avrà esaurito gli obiettivi che vedono gli uomini di Sarri - con cui Hazard non ha mai legato - ancora in corsa per l'Europa League e per un quarto posto in Premier che potrebbe essere decisivo sulla permanenza o meno del tecnico italiano a Stamford Bridge: se dovesse fallire, Abramovich sarebbe già pronto a sostituire l'ex-allenatore del Napoli dopo appena 12 mesi.

Chiunque andrà a sedersi sulla panchina dei Blues, comunque, dovrà essere consapevole del fatto che non potrà contare su Eden Hazard, uno dei migliori calciatori al mondo: a luglio, ormai è certo, il sogno del belga di trasferirsi al Real Madrid diventerà realtà.