Calciomercato Manchester City, Guardiola trova il "nuovo Messi"

Classe 2001, argentino, compirà 18 anni il 26 aprile: da molti addetti ai lavori viene considerato l'erede della Pulce. Pep è a un passo dal suo acquisto.

di Marco Ercole - 21/04/2019 23:17 | aggiornato 21/04/2019 23:22

L'etichetta che si porta dietro è di quelle pesanti, ma allo stesso tempo estremamente lusinghiera. Il suo soprannome in Argentina è "Guayo", ma sono molti gli operatori di calciomercato che lo hanno definito il "nuovo Messi". Non sorprende dunque che Thiago Almada da Fuerte Apache, per tutti semplicemente Thiago Almada, sia finito inevitabilmente nel mirino della maggior parte di top club europei.

E nella lunga lista di estimatori di questo ragazzo che compirà 18 anni il prossimo 26 aprile (è un classe 2001) non poteva non esserci pure Pep Guardiola.

Il manager del Manchester City vuole provare a portare in Premier League il potenziale erede di Leo Messi e secondo le ultime indiscrezioni sembra che si sia garantito un diritto di prelazione grazie a una lunga serie di contatti con la famiglia e con la squadra di appartenenza di Thiago Almada, il Velez. Secondo il Sun, l'operazione di calciomercato sarebbe già arrivata alle fasi conclusive.

Non appena sarà diventato maggiorenne, sarà possibile approfondire ulteriormente il discorso, anche se è probabile che (come da prassi per il calcio inglese) il giovane venga prima mandato in prestito in Spagna, per essere svezzato e avere un approccio graduale con il mondo europeo.

Una recente esperienza nel vecchio continente, in realtà c'è già stata pochi mesi fa, visto che ha fatto parte della selezione giovanile argentina che ha accompagnato la nazionale maggiore ai Mondiali in Russia, per recitare il ruolo di sparring partner.

Insomma, è stato sul campo insieme a Leo Messi, lo ha studiato e ammirato. Per ruolo lo ricordo, per alcuni colpi anche, nonostante non sia mancino. Lo scorso agosto Gabriel Heinze lo ha fatto esordire in prima squadra, da quel momento ha collezionato vari spezzoni di partita (mettendo insieme 16 presenze) per un totale di 741 minuti e 3 gol, due dei quali arrivati nella sua prima partita giocata da titolare. Non ha ancora compiuto 18 anni. Ma le sirene di calciomercato parlano già di lui. E Pep Guardiola, a quanto pare, è arrivato prima di tutti.