Rottura tra il brasiliano e i tifosi blaugrana: al suo ingresso in campo contro la Real Sociedad il Camp Nou lo ha riempito di fischi. Paga l'esultanza polemica contro il Manchester United.

di Luca Guerra - 21/04/2019 19:11 | aggiornato 21/04/2019 19:16

Quattro giorni prima aveva esultato per la rete del 3-0 contro il Manchester United nel ritorno dei quarti di finale di Champions League portandosi le mani alle orecchie, in chiaro segno di polemica verso le critiche. Nel weekend ha ricevuto la sonora risposta alla sua provocazione: Philippe Coutinho e i tifosi del Barcellona sono sempre più distanti.

Lo dimostrano i fischi copiosi che il Camp Nou ha dedicato al calciatore brasiliano al momento del suo ingresso in campo nella partita vinta per 2-1 dai blaugrana contro la Real Sociedad nel 33esimo turno della Liga, vittoria che ha avvicinato ulteriormente Messi e compagni al titolo, con un margine di +9 sull’Atletico Madrid quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.

La rottura tra il numero 14 e il tifo del Barcellona è stata sancita al momento dell'ingresso in campo di Coutinho nel secondo tempo al posto di Dembélé. I tifosi hanno accolto il 27enne brasiliano con sonori fischi, a confermare il fatto che l'esultanza polemica contro lo United non è stata affatto gradita. L'esultanza del calciatore brasiliano era sembrata dedicata a chi l'aveva messo nel mirino della critica nelle ultime settimane, quando anche lo stesso Valverde l'aveva schierato tra i titolari a corrente alternata. Non una buona idea, a giudicare dai risultati.

Barcellona, Coutinho in azione contro il Manchester United in Champions League

Coutinho, rottura con l'ambiente a Barcellona: lui sogna di giocare con Neymar

La celebrazione dal retrogusto polemico scelta da Coutinho per festeggiare il 3-0 al Manchester United era stata anche figlia di un 2019 nel quale in campo l'ex calciatore dell'Inter ha trovato solo quattro volte la via della rete, rendendo al di sotto del suo primo anno solare in Spagna, condito da 16 reti in 42 presenze totali. Ma a incrinare ulteriormente il rapporto con l'ambiente di Barcellona sono state le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter, che qualche ora dopo la fine della partita contro i Red Devils aveva raccontato sul canale Youtube del suo connazionale Ale Oliveira di voler giocare in Europa al fianco di Neymar. Non proprio il calciatore più amato dai tifosi blaugrana.

Giocare con Neymar è un grande piacere, lo abbiamo fatto per un sacco di tempo nel Brasile, però non ho ancora avuto questa possibilità a livello di club. Sarebbe bello poterlo fare.

Coutinho con Neymar nel Brasile: il numero 14 del Barcellona sogna di giocare con O'Ney in un club

Non è la prima volta in stagione che i tifosi del Barcellona salutano Coutinho a suon di fischi. Era già successo a marzo, nella partita vinta per 3-1 al Camp Nou contro il Rayo Vallecano. Il brasiliano è scivolato indietro nelle gerarchie di Valverde, alle spalle di Arthur e Dembélé, e non offre più la sensazione di essere il giocatore in grado di spaccare le partite ammirato in Premier League e Champions con la maglia del Liverpool, dal quale il Barcellona l'aveva acquistato a gennaio 2018 per 120 milioni di euro. Gli operatori di mercato sono avvisati: la storia tra il brasiliano e la Catalogna potrebbe essere già ai titoli di coda.