Michael Norman quarto di sempre sui 400 metri

Settimana pasquale pirotecnica nei primi grandi meeting della stagione outdoor statunitense per le formidabili prestazioni di Michael Norman e di Raj Benjamin sui 400 metri.

di Diego Sampaolo - 21/04/2019 06:58 | aggiornato 22/04/2019 01:03

L’ultimo fine settimana pasquale è stato illuminato dalla stella della formidabile talento statunitense Michael Norman, che ha vinto il duello con l’amico e compagno di allenamenti Raj Benjamin nei 400 metri delle Mount Sac Relays di Torrance in California in un sensazionale 43”45 salendo al quarto posto delle liste mondiali all-time a pari merito con il campione olimpico di Atene 2004 Jeremy Wariner. Norman è arrivato a 42 centesimi dal record del mondo di Wayde Van Niekerk (43”03) e a 27 centesimi di secondo dal record nord americano di Michael Johnson (43”18). Benjamin, terzo di sempre sui 400 ostacoli con il 47”02 realizzato ai Campionati NCAA dell’anno scorso, si è classificato secondo stabilendo il record personale di 44”31. Benjamin, figlio di un ex giocatore di cricket delle West Indies, proviene da una famiglia originaria di Antigua e Barbuda ma ha sempre vissuto negli Stati Uniti e potrà rappresentare la nazionale a stelle e strisce ai Mondiali di Doha dove potrebbe dare vita alla sfida dei campionati con Abderrahamane Samba e con Karsten Warholm sui 400 ostacoli.

Norman salì sulla ribalta lo scorso anno quando stabilì il record del mondo sui 400 metri indoor con 44”52 ai Campionati NCAA al coperto. Nel corso dell’estate vinse il titolo NCAA all’aperto a Eugene in 43”61 prima di debuttare da professionista nella Diamond League con la vittoria sui 200 metri a Parigi in 19”84. Norman fa parte del team dei Trojans della University of Southern California e si allena insieme a Raj Benjamin sotto la guida del campione olimpico dei 400 metri di Barcellona 1992 Quincy Watts con la collaborazione di Caryl Smith Gilbert (Head Coach del team di atletica della University of South California nominata allenatrice dell’anno Nike del 2018) e della campionessa olimpica dei 100 ostacoli di Atene 2004 Johanna Hayes.

Norman è nato da padre afroamericano e da madre di origini giapponesi, ex velocista di buon livello di high school. In una bella intervista con il sito americano Track and Field Norman ha dichiarato che correrà il primo 200 metri dell’anno al meeting IAAF World Challenge di Osaka del 19 Maggio e avrà l’occasione di visitare il paese di origine della madre e incontrare il nonno materno. I 400 metri maschili promettono di essere una delle gare da seguire in questa stagione perché metteranno di fronte Norman contro il primatista del mondo Wayde Van Niekerk (sulla via del ritorno dopo un grave infortunio), il bahamense Steven Gardiner e il qatariota Abdellah Haroun (secondo e terzo ai Mondiali di Londra) e l’astro nascente giamaicano Akeem Bloomfield.

Alle spalle di Norman e Benjamin si sono classificati Obi Igbokwe (45”91) e Maryea Harris (45”92).

Michael Norman quarto di sempre sui 400 metri

Le altre gare delle MountSacRelays

Nelle altre gare delle Mount Sac Relays spicca soprattutto il 12”63 (migliore prestazione mondiale dell’anno) della primatista mondiale dei 100 ostacoli Kendra Harrison, che ha preceduto di 30 centesimi di secondo la portoricana Jasmine Camacho Quinn (campionessa NCAA nel 2018).

Sydney McLaughlin, primatista mondiale juniores sui 400 ostacoli con 52”75, ha guidato la staffetta 4x400 del team Hayes All Stars al successo in 3’29”88 con una frazione cronometrata in 50”1. McLaughlin debutterà nella Diamond League sui 400 metri a Shanghai il prossimo 18 Maggio.

Brooke Andersen è diventata la quarta americana di sempre a superare la barriera dei 75 metri nel lancio del martello femminile con 75.05m. L’italiana Nadia Maffo (studentessa universitaria negli Stati Uniti) ha avvicinato il personale con 61.22m.

La campionessa mondiale indoor di Portland 2016 Vashti Cunningham ha vinto il salto in alto femminile con 1.97m. Il canadese Django Lovett si è imposto nel salto in alto maschile superando 2.30m. Il campione olimpico e mondiale Derek Drouin si è fermato a 2.14m nella sua prima gara dopo un grave infortunio. Gli altri concorsi hanno fatto registrare il 4.65 di Annie Rhodes Johniigan nel salto con l’asta, il 18.15m di Janeva Stevens nel getto del peso femminile e il 6.66m di Eliane Martens nel salto in lungo femminile.

Teahna Daniel si è imposta a sorpresa sui 100 metri femminili in 11”20 con vento contrario di -0.9 m/s davanti a Twanysha Terry (11”21) e all’italo statunitense Jenna Prandini (11”33). Nella seconda serie la campionessa olimpica Brianna Rollins McNeal ha fatto registrare il miglior tempo con 11”31. Anglerne Annelus ha avuto la meglio sui 200 metri in 22”81 davanti a Prandini (22”93).

La campionessa olimpica dei 400 ostacoli Dalilah Muhammad ha conquistato il successo sui 400 metri in 51”62 davanti alla primatista statunitense indoor Kendall Ellis (51”75). L’italo- statunitense Giancarla Trevisan (azzurra agli Europei di Berlino 2018) ha corso i 200 metri in 24”20 e i 400 metri in 53”37.

Il ventenne brasiliano Paulo André Camilo De Oliveira ha vinto i 100 metri in 10”21 con forte vento contrario di -1.6 m/s precedendo lo statunitense Ameer Webb e il trinidegno Mario Burke (secondo e terzo con lo stesso tempo di 10”33). De Oliveira ha fatto successivamente il bis vincendo i 200 metri in 20”30 precedendo ancora Webb (20”64).

Nei 110 ostacoli maschili Trey Cunningham si è imposto in 13”47 davanti al brasiliano Gabriel Constantino (13”57).

Lo slovacco Marcel Lomnicki si è aggiudicato una gara di lancio del martello di buon livello con la misura di 77.15m battendo l’olandese Denzel Commenentia (76.80m) e Sean Donnelly (76.59m).

Oduduru scende sotto i 10 secondi sui 100 metri e sotto i 20 secondi sui 200 metri a Waco

Lo sprinter nigeriano Divine Oduduru ha realizzato una straordinaria doppietta ai Michael Johnson Invitational di Waco vincendo i 100 metri in 9”94 e i 200 metri in un sensazionale 19”76 nel giro di appena 45 minuti. Oduduru è diventato il sesto velocista africano di sempre a 9 centesimi dal record continentale del connazionale Olusoji Fasuba e il migliore al mondo in questa stagione sui 100 metri. Nel 2019 solo il cubano Roberto Skyers è sceso sotto la barriera dei 10 secondi con 9”98. Il tempo sui 200 metri proietta Oduduru al terzo posto delle liste africane di sempre dopo Frankie Fredericks (19”68) e Clarence Munyai (19”69) e al primo posto delle liste mondiali del 2019. Oduduru è diventato il quarto africano di sempre a scendere sotto i 10 secondi sui 100m e sotto i 20 secondi sui 200m dopo Frankie Fredericks, Wayde Van Niekerk e Akani Simbine.

Oduduru è salito sulla ribalta internazionale nel 2014 vincendo l’argento ai Mondiali Under 20 di Eugene sui 200 metri alle spalle dello statunitense Trentavis Friday. Nel 2018 si è migliorato correndo i 100 metri in 10”10 e i 200 metri in 20”13. Ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati africani sui 200 metri e nella staffetta 4x100 ad Asaba in Nigeria. Nell’ultima stagione indoor ha migliorato i record personali al coperto correndo i 60 metri in 6”52 e i 200 metri in 20”08 lo scorso 23 Febbraio a Lubbock in Texas. Ha conquistato il titolo NCAA sui 200 metri gareggiando con il team Texas Tech.

Ryan Crouser sesto di sempre nel getto del peso con 22.74

Fantastica prestazione del campione olimpico del getto del peso Ryan Crouser, che sulla pedana della California State University di Long Beach ha realizzato la sesta misura di sempre con 22.74m al quinto tentativo superando il neozelandese Tom Walsh (22.67m nella passata stagione). Si tratta del miglior lancio a livello mondiale dal 26 Maggio 1990 quando il primatista del mondo Randy Barnes ottenne la misura di 23.10m. Crouser ha ottenuto un secondo miglior lancio da 22.73m alla quarta prova, due tentativi da 21.53m e uno da 21.06m. Il campione NCAA Indoor Payton Otterdhal si è classificato secondo con 21.37m precedendo il canadese Tim Nedow (21.18m), il campione mondiale under 18 del 2015 e argento iridato under 20 di Tampere 2018 Adrian Piperi (autore del primo lancio della sua carriera oltre i 21 metri con 21.01m) e l’olandese Denzel Comenentia (20.78m). Nell’ultima stagione indoor Crouser è diventato il quarto pesista di sempre al coperto con il 22.33m realizzato ai Millrose Game di New York e ha vinto il titolo statunitense con 22.22m a College Station.

Le altre prestazioni di spicco del meeting californiano sono arrivati dagli astisti Chris Nilsen (5.82m a livello maschile) e Olivia Gruver (4.66m nella gara femminile) e da Omar Craddock, vincitore nel salto triplo con 17.68m (migliore prestazione mondiale dell’anno e record personale) davanti al due volte campione olimpico Christian Taylor (17.18m) e a Donald Scott (17.11m). L’italiana Helen Falda ha superato 4.31m nel salto con l’asta prima di sbagliare tre prove alla quota di 4.41m. Nel lancio del disco Brian Williams ha superato la barriera dei 65 metri con 65.04m precedendo di due centimetri Reggie Jagers. Il terzo posto è andato al pesista Otterdhal con 62.64m. Le gare di velocità al femminile hanno fatto registrare l’11”18 ventoso di Jerayah Davis sui 100 metri, il 22”97 di Jaide Stepter sui 200 metri e il 13”24 ventoso della forte specialista dell’eptathlon Erica Bougard sui 100 ostacoli.

Infantino vola nel vento di Clermont

Lo sprinter italo-britannico Antonio Infantino ha corso la batteria dei 100 metri in 10”12 con vento a favore oltre la norma di +3.8 m/s nel meeting Pure Athletics di Clermont in Florida prima di realizzare il tempo più veloce in finale con 10”06 sempre con vento a favore (3.6 m/s) precedendo Jaylen Bacon (10”20) e Kendal Williams (10”21). Il tempo di Infantino è la prestazione più veloce di sempre a livello italiano in condizioni ventose dopo il 9”99 di Pietro Mennea a Bari nel 1978 e il 10”04 di Marcel Jacobs nel 2018 a Savona. Il miglior tempo delle batterie è arrivato da Isiah Young, che ha fermato il cronometro in 10”01 precedendo Alonzo Edward (10”09) e il vincitore delle ultime due edizioni della Diamond League sui 200 metri Noah Lyles (10”16). Infantino è tornato in pista per correre i 200 metri dove ha fermato il cronometro in 20”27 con vento a favore di +5 m/s.

Osakue vince in Texas

L’azzurra Daisy Osakue (quinta agli ultimi Europei di Berlino 2018) ha vinto il lancio del disco con 55.63m al meeting Texas A&M Invitational di Canyon. In questa stagione la ventitreenne torinese è diventata la seconda italiana di sempre a superare la barriera dei 60 metri con il 60.04 di Abilene e il 60.13m realizzato a Austin.

Brasiliani in luce al Bryan Clay Invitational di Azusa

Nel meeting californiano organizzato dal campione olimpico del decathlon di Pechino 2008 Bryan Clay si sono messi in luce soprattutto gli sprint brasiliani. Il ventenne Paulo André Camilo ha eguagliato il primato personale e stabilito la terza migliore prestazione mondiale dell’anno e il record sudamericano under 23 sui 100 metri con 10”02 precedendo il connazionale Rodrigo do Nascimento (10”19). Anche le gare ad ostacoli hanno visto il dominio del paese sudamericano con le vittorie di Gabriel Constantino sui 110 ostacoli (13”77) e di Alison Dos Santos sui 400 ostacoli (49”48).

La statunitense Kori Carter (campionessa del mondo dei 400 ostacoli a Londra 2017) si è imposta sui 200 metri in 23”01. Il vice campione olimpico degli 800 metri Nijel Amos si è classificato terzo sui 400 metri con 46”38 nella gara vinta dal giamaicano Sean Bailey (46”04).

Buona prestazione del portoricano Ayden Owens, che si è imposto nel decathlon con 8130 punti (10”43 sui 100 metri e 47”66 sui 400 metri come migliori prestazioni individuali).

In evidenza il velocista statunitense Boling

Lo sprinter statunitense Mathew Boling (nato il 20 Giugno 2000) si è messo ancora in luce sui 100 metri in 10”10 a Webster in Texas. In questo inizio di stagione il velocista aveva già realizzato 10”22 sui 100 metri, 20”58 sui 200 metri, 8.01m nel salto in lungo. Al primo anno da junior ha corso i 400 metri in 46”51.

Elisabetta Vandi migliora il record italiano under 20 sui 400 metri a Grosseto

La diciannovenne pesarese Elisabetta Vandi ha battuto il record italiano under 20 sui 400 metri correndo in 52”82 sulla pista blu dello Stadio Zecchini di Grosseto nella gara valida come test in vista dei prossimi Campionati del Mondo di staffette in programma a Yokohama dall’11 al 12 Maggio. La rassegna iridata in terra nipponica sarà un evento chiave della stagione perché servirà come qualificazione per i Mondiali di Doha. La ragazza marchigiana, già finalista ai Mondiali under 20 di Tampere 2018, deteneva il precedente record nazionale di 53”24 realizzato in occasione della rassegna iridata in terra finlandese della scorsa estate. Nella stagione indoor la figlia d’arte dell’ex mezzofondista Luca Vandi aveva migliorato anche il record italiano di categoria al coperto con 53”84 sulla pista di Ancona. Vandi ha preceduto la medaglia di bronzo europea della staffetta 4x400 Chiara Bazzoni (53”01, suo miglior tempo dal 2015), Rebecca Borga (53”31 con quattro centesimi di miglioramento rispetto al precedente record personale), Virginia Troiani (53”98) e Marta Milani (54”20).

Elisabetta Vandi:

È un grandissimo onore ottenere il record italiano con la maglia delle Fiamme Oro, la mia nuova squadra. Il risultato è inaspettato perché siamo appena in Aprile e il clou sarà a Luglio- Agosto. È un ottimo inizio. Mi sono divertita molto perché c’era una bellissima atmosfera. I miei amici del raduno giovanile si sono fatti sentire tantissimo. Erano in tribuna per fare il tifo e mi hanno fatto un mega applauso.

In campo maschile brilla il napoletano Alessandro Sibilio che ha polverizzato il record personale di 23 centesimi di secondo da 46”73 a 46”50. Il vice campione europeo under 20 dei 400 ostacoli di Grosseto 2017 ha preceduto l’altro giovane talento della velocità azzurra Edoardo Scotti (46”52, terzo miglior tempo della sua carriera), Daniele Corsa (46”53) e Michele Tricca (46”65), Giuseppe Leonardi (46”74) e il campione europeo under 20 dei 400 metri di Grosseto 2017 Vladimir Aceti (46”77). I 100 metri femminili hanno visto il successo della sprinter emiliana di origini africane Zaynab Dosso si è aggiudicata i 100 metri in 11”82 precedendo di quattro centesimi di secondo la lombarda Alessia Pavese.

Filippo Tortu debutta sui 100 metri il 24 Maggio a Rieti

Filippo Tortu aprirà la stagione outdoor il prossimo 24 Maggio a Rieti dove correrà le batterie e la finale dei 100 metri in un meeting tutto all’insegna della velocità con competizioni sui 100, 200 e 400 metri. Ha annunciato la sua presenza anche il campione europeo dei 200 metri di Amsterdam 2016 Bruno Hortelano. Tortu si è allenato di recente a Tenerife con i velocisti inglesi Reece Prescod e Chjindu Ujah. Il primatista italiano si sta allenando all’Acquacetosa di Roma insieme ai compagni della staffetta in vista delle World Relays di Yokohama. Tortu disputerà il primo 200 metri della stagione al Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma in una gara di altissimo livello che vedrà al via anche l’altro azzurro Eseosa

Filippo Tortu:

Sono molto carico, non vedo l’ora di correre. Sarà una gara veloce su un’ottima pista che conosco bene e che considero la migliore in Italia. Quando penso agli obiettivi, ormai rispondo sempre allo stesso modo. Voglio migliorare il mio record personale. In questo caso significa tornare sotto i 10 secondi ed è sempre difficile farlo ad inizio stagione. L’importante è cominciare nel migliore dei modi e prendere le misure di questo 2019 lungo e complicato. L’esperienza di Tenerife è stata molto utile e da ripetere in futuro. Allenamenti senza stress con un clima fantastico. Ci siamo allenati con i velocisti britannici Prescod e Ujah. È nata una bella amicizia ed è stata stimolante lavorare insieme ad altri sprinter che corrono sotto i 10 secondi.

Rieti: Record italiano under 18 sui 150 metri di Chiara Gherardi

Ottimo esordio della campionessa europea under 18 di Gyor 2018 Chiara Gherardi, che ha stabilito la migliore prestazione italiana under 18 sulla distanza spuria dei 150 metri correndo in 17”64 sulla pista dello Stadio Raul Guidobaldi di Rieti. La portacolori dell’Studentesca Rieti Andrea Milardi ha preceduto la staffettista della 4x400 azzurra Maria Benedicta Chigbolu (17”81).

Il vice campione mondiale del salto in lungo di Osaka 2007 Andrew Howe ha aperto la stagione correndo i 150 metri in 15”67 sulla pista di casa dove attualmente si allena con il gruppo della coach reatina Maria Chiara Milardi.

Davide Manenti ha esordito in questa stagione stabilendo il record personale sui 150 metri in 15”53 sulla pista lombarda di Cernusco sul Naviglio.

Migliore prestazione mondiale dell’anno del norvegese Ole Stunes Isene nel lancio del disco

Il norvegese Ole Stunes Isene ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno nel lancio del disco con la sorprendente misura di 67.78m ad Albufeira in Portogallo dove attualmente sta svolgendo un periodo di allenamento. Stunes, undicesimo agli ultimi Europei di Berlino, sale al terzo posto nelle liste norvegesi di sempre alle spalle di Knut Hjetnes (69.92m) e di Svein Inge Valvik (68.00m).

Simbine debutta sui 200 metri con 20”39

Il finalista olimpico e mondiale dei 100 metri Akani Simbine ha aperto la stagione vincendo i 200 metri in 20”39 nella seconda tappa del Grand Prix sudafricano di Potchefstroom. Tshepo Tshite (attuale leader mondiale stagionale con 1’44”69 a Pretoria) si è imposto sugli 800 metri in 1’46”66. Godfrey Khotso Mokoena (avversario di Andrew Howe nel salto in lungo alcuni anni fa) ha realizzato 16.40m nel salto triplo. Botswana in evidenza nei 400 metri sia in campo maschile con Onkabetse Nkobolo con 46”29 sia in campo femminile con Moroko Gelefele con un buon 51”63.

Super lanci in California

Sempre nel lancio del disco al meeting californiano di Chula Vista l’iraniano Ehsan Hadadi (vice campione olimpico a Pechino 2008) ha realizzato la misura di 67.19m, seconda migliore prestazione mondiale dell’anno. Solo il giamaicano Treves Smickle ha fatto meglio nel 2019 con unlancio da 67.57m realizzato a Spanish Town. Due giorni dopo a La Jolla sempre in California lo statunitense Reggie Jagers si è imposto con 66.67m davanti a Hadadi (65.79m). Sempre dal settore lanci è arrivato l’eccellente 21.59m di Jordan Geist nel getto del peso (terza migliore prestazione mondiale dell’anno). In ambito femminile la statunitense Valarie Allman ha firmato la migliore prestazione mondiale dell’anno del lancio del disco con 67.15m.

Trihas Gebre sotto i 32 minuti sui 10000 metri

La spagnola di origini etiopi Trihas Gebre ha vinto una buona gara di 10000 metri femminili in 31’55”01 precedendo la portoghese Ana Dulce Felix (31’55”95) all’Iberian Trophy in un test importante in vista della Coppa Europa dei 10000 metri al Parliament Hill Athletics Track di Londra del prossimo 6 Luglio. Il keniano Davis Kiplangat ha vinto i 10000 metri maschili in 27’46”43.

Kimutai e Godfay vincono la Maratona di Dongyin

Il keniano Felix Kimutai e l’etiope Afera Godfay hanno conquistato il successo alla Yellow River Estuary International Marathon nella città cinese di Dongying. Nella gara femminile Godfay ha fermato il cronometro in un ottimo 2h22’41” vincendo la prima maratona della sua carriera. L’etiope ha migliorato il suo record personale stabilito in occasione del quarto posto alla maratona di Shanghai con 2h23’45” nel 2018. Grande prestazione cronometrica anche per l’etiope Waganesh Mekasha, che ha fermato il cronometro in 2h23’19” precedendo la keniana Truphena Chipchirchir (2h27’52”).

Nella gara maschile il trentenne keniano Felix Kimutai ha piazzato l’allungo decisivo a 6 km dalla fine involandosi verso il traguardo in 2h09’23”, tempo che migliora di quattro secondi il precedente record del percorso detenuto dal 2016 dal connazionale Dickson Tuwei. Kimutai aveva un personale di 2h09’57” stabilito ad Istanbul nel 2018. L’etiope Fikadu Kebede si è classificato secondo in 2h09’38” davanti a Dominic Ruto (2h09’48”).

Nengampi e Tsegu primi alla mezza maratona di Yangzhou

La keniana Perine Nengampi ha vinto la Yangzhou Jangzhen International Half Marathon a livello femminile in 1h08’04”, secondo miglior tempo mai realizzato in questa manifestazione dopo l’1h07’21” realizzato da Peres Jepchirchir nel 2016. Il secondo posto è andato all’etiope Birhanu Mrethu in 1h09’33” davanti alla connazionale Bekelech Gudeta (1h09’45”). Il diciannovenne etiope Berehanu Tsegu ha vinto la gara maschile in un eccellente 59’56” (a 15 secondi dal personale di 59’41” realizzato a Lisbona e a 4 secondi dal record del percorso detenuto dal connazionale Mosinet Geremew).

Pan American Race Walking Cup di marcia: Vittorie per Karlstrom e De Sena

Lo svedese Perseus Karlstom e la brasiliana Erica De Sena hanno vinto la 20 km di marcia valevole per la Pan American Race Walking Cup nella città messicana di Lazaro Cardenas, quinta prova del World Challenge IAAF di marcia. Karlstrom ha tagliato il traguardo in 1h23’40” precedendo di 19 secondi lo spagnolo Diego Garcia, campione europeo in carica, e di 21 secondi Carlos Sanchez. De Sena si è imposta nella 20 km femminile in 1h29’22” precedendo la peruviana Kimberly Garcia (1h29’33”) e la campionessa europea Maria Perez (1h31’11”).