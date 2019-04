Il tecnico dopo la vittoria dello Scudetto con la Juventus: "Le polemiche fanno parte del gioco. Ma se non vinci se sei un cretino".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 21/04/2019 11:14 | aggiornato 21/04/2019 11:19

L'ottavo Scudetto consecutivo per la Juventus è ormai in cassaforte e nonostante i tifosi non abbiano ancora digerito l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, dopo la vittoria contro la Fiorentina che ha dato la certezza matematica della vittoria del campionato c'è stata grande festa all'Allianz Stadium.

Uno dei più celebrati dai giocatori è stato ovviamente Massimiliano Allegri, al centro delle critiche per la sconfitta europea di martedì sera contro i Lancieri ma capace di portare a casa il suo quinto trionfo di fila in Italia con ben 5 giornate di anticipo.

Le parole del tecnico e di Agnelli di questi giorni hanno tolto gli ultimi dubbi sul futuro dell'allenatore livornese che dovrebbe restare alla Juventus anche nella prossima stagione. E l'ex Milan dopo la partita contro i viola si è voluto togliere anche qualche sassolino dalla scarpa.

Allegri parla dopo la vittoria dello Scudetto con la Juventus

Allegri si sfoga: "Se vinci non puoi subire critiche"

Durante la conferenza stampa post partita, Allegri ha fatto i complimenti alla sua squadra per la conquista dello Scudetto, impresa per lui molto meno facile di quanto possa sembrare dall'enorme distacco dal Napoli secondo in classifica.

Sono molto contento, fortunatamente abbiamo superato la delusione della Champions League che comunque rimane. Oggi andava chiuso il campionato perché nel finale avevamo tante partite difficili.

Nelle sue prime dichiarazioni da campione d'Italia, il tecnico juventino ha già parlato dei suoi progetti futuri spiegando che nelle restanti 5 giornate di Serie A farà qualche esperimento in vista della prossima stagione.

Ho qualche idea, vorrei provare giocatori in posizioni diverse: Bernardeschi e Cancelo mezz'ali, Alex Sandro e Emre Can difensori. Alcune cose mi incuriosiscono e farò dei tentativi.

In ultimo Allegri ha voluto rispondere alle diverse critiche che sono piovute nei suoi confronti dopo la pesante eliminazione dalla Champions League. Critiche che l'allenatore ha accettato pur sottolineando che le sue vittorie non vanno dimenticate.

Fanno parte del gioco e vanno accettate. Io non ho mai attaccato chi raggiungeva gli obiettivi, che si parli di sport o imprenditoria: se vinci, anche se non piaci, non puoi essere criticato. Uno non porta un'azienda a fatturare un miliardo se è un cretino.

Parole che suonano come una piccola rivincita nei confronti di chi ha sminuito il lavoro del toscano. Che a fine della conferenza stampa ha confermato che fra qualche settimana ci sarà l'incontro con la dirigenza per progettare la prossima stagione.