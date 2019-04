Esordio non positivo per Alen Amedovski a UFC San Pietroburgo. Il fighter italo-macedone non è riuscito ad esprimere il suo massimo potenziale contro un versatile Krzysztof Jotko.

di Giovanni Bongiorno - 20/04/2019 20:51 | aggiornato 20/04/2019 20:52

Una sconfitta amara, quella del nostro rappresentante Alen Amedovski (8-1) all'esordio in UFC. L'italo-macedone ha affrontato Krzysztof Jotko (20-4), non certo un fighter semplice da decifrare. La versatilità di Jotko ha giocato a favore del fighter polacco, che tenutosi a distanza di sicurezza dalle mani pesanti di Amedovski, ha avuto vita piuttosto facile nella gestione del match.

Amedovski aveva impressionato in Bellator, ma il benvenuto in UFC è stato molto ruvido. Al di là dei pochi colpi significativi messi a segno, Alen ha subito molto la qualità in fase di grappling dell'avversario, che nel corso dei tre round si è imposto in maniera netta e senza lasciar dubbi. Conscio dell'esplosività e della qualità nella boxe applicata alle MMA che è propria del protegé dell'American Top Team di Roma, Jotko ha preferito gestire le distanze ed accorciare per affondare l'atterramento appena se n'è presentata l'occasione.

Alen non è mai sembrato pienamente nel match, Jotko ha imposto il proprio ritmo e la propria pressione sin dall'inizio, subendo poco o nulla nei tentativi d'attacco del nostro. Amedovski ha dovuto concedere nel primo round la schiena e nella seconda una crucifix, posizioni che avrebbe potuto pagare care - specialmente la seconda - ma la resilienza e l'abnegazione gli hanno concesso di rimanere nel match fino al suono della sirena. Il takedown da parte del polacco nel terzo round ha poi certificato il suo dominio.

"This is for me, like a new life."



Krzysztof Jotko (@JotkoMMA) talks about his #UFCStPetersburg win and what it means for his career 🔊🆙 pic.twitter.com/7vcBv12vee — UFC News (@UFCNews) April 20, 2019

UFC San Pietroburgo, Amedovski non supera l'ostacolo Jotko

È la prima sconfitta in carriera per Amedovski, all'esordio nella più importante promotion di MMA al mondo. Un 30-25 e due 30-26 da parte dei giudici mettono in evidenza il dominio da parte del fighter polacco, che non veniva dal suo periodo migliore: fra il 2017 ed il 2018 tre sconfitte di fila per lui, contro David Branch, Uriah Hall e Brad Tavares, prima dell'esordio positivo nel 2019. Jotko è un combattente molto esperto, è riuscito anche ad entrare nella top 10 dei medi UFC, prima di subire le tre sconfitte consecutive.

Per Alen Amedovski è ora di tornare agli allenamenti, l'affinamento di un diamante allo stato grezzo passa anche attraverso l'esperienza dei propri limiti e noi non vediamo l'ora di vedere tornare a combattere il solito rullo compressore che ci ha abituati a tanti KO spettacolari.