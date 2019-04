L'arbitro internazionale, protagonista in Juve-Ajax, al centro di un caso: dei criminali attivi tra Francia e Belgio usavano un'auto intestata a lui per i loro traffici.

di Luca Guerra - 20/04/2019 08:02 | aggiornato 20/04/2019 08:05

In settimana ha diretto Juventus-Ajax, partita che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri di Massimiliano Allegri dalla Champions League 2018/2019, assumendo decisioni corrette con il Var su due delle tre reti dell'incontro. Poche ore dopo, ha scoperto di essere stato vittima di un furto d'identità. Protagonista, l'arbitro francese Clement Turpin.

A raccontare la disavventura capitata al fischietto internazionale, le colonne de L’Équipe. Alcuni criminali operanti tra Francia e Belgio si sono appropriati per via telematica delle generalità di Turpin e gli hanno intestato a sua insaputa un'auto. La curiosità, ovviamente sgradita all'arbitro transalpino, sta nel fatto che con la vettura il gruppo criminale ha effettuato dei viaggi tra i due paesi per trasportare ingenti carichi di droga. Ma non solo.

Le indagini della polizia hanno infatti rivelato che del "commercio" dei criminali facevano parte anche alcuni kalashnikov, un lanciarazzi e tre pistole. La banda, dedita anche alla coltivazione di imponenti quantità di marijuana, custodiva inoltre nel suo covo un milione di euro in contanti ed era in possesso anche di altri beni per un valore di 600mila euro. Un tesoretto messo insieme anche grazie ai traffici operati a bordo della Renault Laguna grigia intestata a Clement Turpin. Che era ovviamente inconsapevole di tutto questo, come spiegato dal diretto interessato.

Non vivo a Noisy-le-Sec, non ho appartamenti o castelli, non ho niente a che fare con questo caso. Che cosa mi fa pensare questa storia? Che, come dico spesso, l’arbitraggio è una professione molto pericolosa.

Ironia nei confronti dell'accaduto e un pizzico di rabbia per aver visto il proprio nome accostato a quello di alcuni boss del narcotraffico nelle parole dell'arbitro internazionale, scelto come vittima dei loro raggiri da dei malviventi poco avveduti. Già, perché Turpin, internazionale dal 2010, oltre ad essere un direttore di gara da record - arbitro più giovane di Ligue 1 a soli 26 anni e unico arbitro ad essere designato per una finale (quella di Coppa di Francia del 2011) a meno di 30 anni - è un giurista di professione. Chi meglio di lui potrà quindi conoscere le vie che la legge garantisce per tutelarsi da persone come quelle che ne hanno fatto la vittima di un furto d'identità?