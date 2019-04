Fognini centra la seconda semifinale della sua carriera a Montecarlo e giocherà contro Nadal, che ha faticato a battere Pella. Medvedev supera a sorpresa Djokovic e si qualifica per la prima semifinale in un Masters 1000, dove affronterà Lajovic.

di Diego Sampaolo - 20/04/2019 01:14 | aggiornato 20/04/2019 11:19

Fabio Fognini torna a giocare la semifinale a Montecarlo dopo quella disputata nel 2013. Il tennista di Arma di Taggia ha completato un’altra straordinaria rimonta dopo aver perso il primo set contro il giovane croato Borna Coric per 6-1.

Per la seconda volta in questa settimana Fognini è andato sotto di un set e di un break. Nel primo set Coric ha preso subito un break di vantaggio quando Fognini ha mandato un rovescio in rete. Il tennista croato allenato dal coach comasco Riccardo Piatti ha realizzato il doppio break portandosi sul 4-1 dopo un errore con la volée di Fognini. Coric ha tenuto il servizio chiudendo il primo set dopo 27 minuti.

Coric ha strappato di nuovo la battuta all’azzurro all’inizio del secondo set prendendo un vantaggio di 6-1 2-0, come era successo nel match di primo turno contro Andrey Rublev. La partita è girata in favore di Fognini, che ha realizzato due break nel quarto e nell’ottavo game aggiudicandosi il secondo set.

Fognini ha tolto il servizio a Coric per due volte nel primo e nel quinto game del terzo set. Il tennista italiano ha salvato tre break point prima di concludere il match al servizio.

Tennis, Fognini in semifinale contro Nadal: "Spero che il pubblico sia dalla mia parte"

Fabio Fognini:

Spero che il pubblico sia ancora dalla mia parte. Mi sento come a casa. Sono contento per la mia famiglia che è venuta a sostenermi questa settimana. Contro Nadal non ho nulla da perdere. Sono le partite che mi piacciono di più. Penso di avere il gioco per potergli creare dei problemi. Ho visto che non ha giocato molto bene contro Pella ma la semifinale sarà un’altra partita. Bisogna tenere il livello alto per tutta la partita

Nadal piega a fatica Pella

Nadal ha dovuto faticare molto per vincere il primo set contro l’argentino Guido Pella al tie-break prima di aggiudicarsi il secondo set per 6-3. Il match è iniziato con tre break nei primi quattro game. Pella ha strappato la battuta a Nadal per tre volte di fila andando in vantaggio per 4-1 ed è arrivato ad un punto dal 5-1 per ben tre volte. Nadal ha rimesso in piedi il primo set recuperando entrambi i break di svantaggio e ha portato il punteggio in parità sul 4-4. Pella ha trasformato la terza palla break nell’undicesimo game portandosi di nuovo in vantaggio per 6-5 ma Nadal ha realizzato il controbreak portando il primo set al tie-break. Nadal ha conquistato due mini-break e ha dominato il tie-break per 7-1.

Pella ha messo in difficoltà Nadal anche nel secondo set in molti game combattuti. Lo spagnolo é andato in vantaggio per 4-1 nel secondo set ma ha dovuto salvare quattro palle break su cinque. Pella ha recuperato un break di svantaggio nell’ottavo game portandosi sul 3-5 ma Nadal ha strappato la battuta per la terza volta chiudendo il match dopo quasi due ore di gioco. Pella è comunque uscito tra gli applausi del pubblico che ha riempito le tribune del Campo Ranieri III di Montecarlo.

Nadal ha vinto il venticinquesimo set consecutivo a Montecarlo dall’edizione del 2017 quando perse il secondo parziale nell’incontro contro il britannico Kyle Edmund.

Rafael Nadal:

E’ stato un primo set molto duro sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Perdere tre game di fila al servizio è stato un brutto colpo, ma ho trovato la strada per uscire da una situazione difficile al momento giusto quando mi trovavo sul punteggio di 1-4. Guido è arrivato a due punti dal 5-1. Sarebbe stato difficile se fosse andato sul 5-1. Sono felice di aver passato il turno. Arrivare in semifinale rappresenta molto per me

Medvedev batte Djokovic in tre set

Il giovane russo Danil Medvedev ha battuto a sorpresa il due volte vincitore del torneo di Montecarlo Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco nel secondo match del Venerdì dedicato agli incontri dei quarti di finale.

Medvevev ha vinto per la prima volta nei quattro match giocati in carriera con il numero 1 del mondo.

Medvevev ha dovuto fronteggiare appena quattro palle break in tutto l’incontro e ha perso la battuta due volte sul finire del match quando stava servendo per la vittoria sul punteggio di 5-1 nel terzo set.

Medvedev ha tolto la battuta nel game di apertura del primo set con un vincente di dritto. Djokovic ha salvato tre palle break nel quinto game ma ha perso di nuovo il servizio nel nono game dopo 40 minuti di gioco.

Djokovic si è ripreso strappando la battuta nel terzo game del secondo set con un lob vincente e ha tenuto i turni di servizio nei game successivi aggiudicandosi il parziale per 6-4. Medvedev è andato in vantaggio con un break nel quarto game del set decisivo dopo che il dritto di Djokovic è finito lungo. Medvedev ha allungato sul 5-1 con un secondo break. Djokovic ha tenuto in vita le sue speranze con un controbreak nel settimo game, ma Medvedev ha chiuso il match con un terzo break sul 5-2 con un vincente di rovescio incrociato.

Danil Medvedev:

E’ stato il miglior match della mia carriera, non tanto per il livello di tennis espresso, ma per il risultato raggiunto. E’ la mia prima semifinale in un Masters 1000 e ho battuto il numero 1 del mondo per la prima volta in carriera. E’ semplicemente straordinario

Novak Djokovic:

Danil è molto forte con il rovescio e non commette molti errori con questo fondamentale. Non era una giornata facile a causa del forte vento che cambiava direzione in ogni game. E’ stato difficile trovare il ritmo. Danil ha compiuto grandi miglioramenti rispetto all’anno scorso e merita di aver raggiunto la semifinale

Lajovic supera Sonego in due set

Medvedev si è assicurato il posto nella sua prima semifinale di un Masters 1000 dove affronterà il serbo Dusan Lajovic, che ha battuto il ventitreenne Lorenzo Sonego in due set con il punteggio di 6-4 7-5.

In un inizio di match equilibrato Sonego ha conquistato il primo break point nel sesto game, ma non è riuscito a trasformarla dopo che la sua risposta di dritto è finita lunga. Lajovic ha convertito la seconda palla break con un dritto vincente nel settimo game portandosi in vantaggio per 4-3. Il tennista di Belgrado ha tenuto agevolmente i suoi due successivi turni di battuta concludendo il primo set con il punteggio di 6-4. Lajovic si è portato subito in vantaggio di un break all’inizio del secondo set. Sonego ha reagito nel sesto game quando ha conquistato il controbreak. Sonego ha avuto un set point a sua disposizione nel decimo game, ma Lajovic l’ha salvato quando Sonego ha mandato in rete un dritto. Lajovic ha realizzato il break decisivo nell’undicesimo game portandosi in vantaggio per 6-5 prima di concludere l’incontro al secondo match point.

Dusan Lajovic:

E’ un bel sollievo. Ho dimostrato a me stesso di potercela fare. Il torneo non è ancora finito. Sono soddisfatto di come è andato il torneo in questa settimana. Mi dà molta fiducia essere entrato in semifinale in un torneo così prestigioso. Spero che non sia l’unica volta. Ho raggiunto la mia prima semifinale in un Masters 1000 dopo dodici anni di professionismo. Meglio tardi che mai!

