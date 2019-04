Il portoghese segna direttamente da calcio di punizione, lo spagnolo entra in campo e cambia il volto del match.

di Leonardo Mazzeo - 20/04/2019 14:31 | aggiornato 20/04/2019 14:35

Il Milan che scende in campo per consolidare il quarto posto in Serie A, il Parma per evitare di essere clamorosamente risucchiata nella lotta salvezza in questo finale di stagione rovente: al Tardini scendono in campo due squadre che hanno buonissimi motivi per portare a casa i tre punti. E alla fine invece le due squadre si spartiscono la posta in palio, con un 1-1 che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri.

Primo tempo divertente ma bloccato allo stesso tempo. Un paradosso all'apparenza, ma lo spettacolo in campo c'è eccome: Kucka prova una rovesciata da capogiro, il pallone esce di poco, Suso va avanti a serpentine e prova a far male dalla distanza a una difesa chiusa e organizzata. Il Parma ha diverse occasioni, Donnarumma è sempre attento e i primi 45' di chiudono così senza reti.

La ripresa si accende ancora di più, il match si sblocca grazie al cambio di Gattuso che cala la carta vincente Castillejo: i rossoneri trovano così il vantaggio, lo gestiscono ma vengono puniti nel finale da un grandissimo calcio di punizione di un super Bruno Alves, autore di una buona prestazione e sempre più leader di questa squadra. Il risultato non cambia più, finisce 1-1 al Tardini.

Serie A, le pagelle di Parma-Milan

: Sepe 6; Gazzola 5.5, Iacoponi 6, Bruno Alves 7, Gagliolo 6, Dimarco 6 (72' Siligardi 6); Kucka 6, Scozzarella 6 (91' Stulac s.v.), Barillà 5.5; Gervinho 5.5, Ceravolo 5.5 (76' Sprocati 6). All. D’Aversa 6.5 Milan (4-3-3): Donnarumma 6.5; Conti 5.5 (66' Castillejo 7), Zapata 6.5, Romagnoli 6.5, Rodriguez 6; Kessié 5.5, Bakayoko 6 (58' Cutrone 5.5), Calhanoglu 6 (75' Biglia 5.5); Suso 6, Piatek 5.5, Borini 5.5. All. Gattuso 5.5

I migliori

Bruno Alves 7

Applausi a scena aperta per questo giocatore infinito: Bruno Alves gioca una gara attenta e nel finale ha la lucidità di sistemare il pallone e di scagliarlo alle spalle di Donnarumma con una parabola perfetta.

Castillejo 7

Entra e in tre minuti cambia la partita: prima un bello strappo in mezzo al campo, poi un inserimento perfetto sul cross di Suso. Il numero 7 segna un gol bello e importante, che però non è bastato ai suoi per ottenere i tre punti.

I peggiori

Gervinho 5.5

Sì, ci ha provato, soprattutto nel primo tempo. Ma per uno come lui non basta. Non riesce a intendersi con il compagno di reparto Cervaolo (male anche lui), va a intermittenza e non riesce a pungere come al solito.

Conti 5.5

Non una grande prestazione dell'esterno di Gattuso, che più volte prova a spingersi in zona offensiva ma non riesce a far male. Il Milan spera di ritrovare presto il miglior Conti, perché per la corsa Champions c'è bisogno anche della sua pericolosità in zona offensiva. Pericolosità che, oggi, è mancata.

Gli allenatori

D'Aversa 6.5

Il Parma non vince in Serie A dal 9 marzo, è vero, ma oggi ha dimostrato di essere ancora viva: bene per 70 minuti, poi il gol subito ha frenato l'entusiasmo dei giocatori in campo. D'Aversa ha provato a lanciare nella mischia più attaccanti e la mossa ha pagato: Sprocati conquista il fallo da fuori area, Bruno Alves segna il gol del definitivo 1-1.

Gattuso 5.5

La partita era complicata, Gattuso grazie ai cambi era anche riuscito a superare i padroni di casa ma poi è arrivata la doccia fredda con il gol di Bruno Alves. Il Milan ci ha provato, ma non è bastato. E adesso il quarto posto in Serie A è davvero a rischio.