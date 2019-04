A San Siro finisce 1-1 a El Shaarawy risponde Perisic nella ripresa. La Roma manca il sorpasso al Milan, ma si può consolare con un super Faraone. Nell'Inter bene Handanovic.

di MarcoValerio Bava - 20/04/2019 22:39 | aggiornato 20/04/2019 22:47

Inter e Roma non si fanno male e a San Siro nel posticipo pre pasquale di Serie A si spartiscono la posta. Finisce 1-1 con i gol di El Shaarawy e Perisic. Partita dai due volti perché la squadra di Ranieri, attenta e compatta, gioca meglio il primo tempo andando in vantaggio con il Faraone e gestendo il vantaggio con intelligenza, anche grazie al buon lavoro di Nzonzi in mezzo al campo e soprattutto alla pericolosità di Dzeko che gioca una prima frazione da superbo regista offensivo.

L'Inter fatica perché il centrocampo è troppo lento, a causa soprattutto di un Nainggolan che stecca completamente la prima in campionato da ex contro la sua Roma. Nella ripresa Spalletti cambia, tira fuori il belga e passa al 4-4-2 con Icardi accanto a Lautaro. Il cambio dà i suoi frutti perché la densità in area fa saltare i piani difensivi giallorossi.

E proprio da una scalata errata di Zaniolo arriva il gol del pari di Perisic. Il croato si accende e l'Inter ci prova ma Martienez e Icardi non riescono a pungere e Mirante non corre pericoli particolari. Nel finale è anzi Handanovic che deve superarsi per sventare il nuovo vantaggio romanista. La Roma resta a -1 dal Milan quarto, mentre l'Inter tiene a distanza le rivali e può passare quindi una Pasqua serena.

Serie A, le pagelle di Inter-Roma

Inter (4-2-3-1): Handanovic 7; D'Ambrosio 6, de Vrij 6, Srkiniar 6,5, Asamoah 6,5; Vecino 5,5, Borja Valero 6,5; Politano 6,5 (dall'83' Keita sv), Nainggolan 5 (dal 53' Icardi 6), Perisic 6,5; Lautaro 6 (dal 78' J.Mario sv). Allenatore: Spalletti 5,5

Roma (4-2-3-1): Mirante 6,5; Florenzi 6, Juan Jesus 6,5, Fazio 6, Kolarov 6,5; Nzonzi 6, Cristante 5,5; Under 5,5 (dal 46' Zaniolo 5), Pellegrini 6 (dall'80' Kluivert sv), El Shaarawy 7; Dzeko 6,5. Allenatore: Ranieri 6

I migliori

El Shaarawy 7

Come lo scorso anno, gela San Siro con un grande gol: lanciato da Dzeko sulla corsia mancina, rientra sul destro e infila Handanovic con un tiro a giro d'alta scuola. La seconda conclusione pericolosa della Roma è sempre sua, ma stavolta il portiere sloveno para coi pugni. Una spina nel fianco dell'Inter, bravo anche nell'andare in aiuto di Kolarov e non lasciarlo solo nell'uno contro uno con Politano.

Handanovic 7

La sua partita non è di quelle che poi fanno uscire un portiere con la maglia sudata, ma la parata che fa nel finale su Kolarov ha del fantascientifico, perché il serbo cadendo schiaccia la palla che schizza improvvisa e diventa pericolosissima. È un intervento che vale il punto e che evita un'altra sconfitta interna contro una delle capitoline. Superbo.

Perisic 6,5

Un'ora da spettatore non pagante, tanto che il cambio con Keita sembra alle porte. Poi all'improvviso sbuca dalla nebbia del suo match e trova il gol del pareggio con un colpo di testa preciso che batte Mirante. Il suo settimo in Serie A. Da quel momento si accende e risulta uno dei più attivi nella squadra di Spalletti che tenta anche di vincerla.

I peggiori

Nainggolan 5

La sua prima da ex contro la Roma è da dimenticare. Impalpabile nella posizione di trequartista. Lento, impacciato, senza idee. Fatica a trovare lo spunto, anche perché Ranieri disegna la solita squadra attenta e compatta, squadra che con le linee molto vicine non gli lascia gli spazi di cui avrebbe bisogno. Il centrocampo nerazzurro viaggia a velocità molto ridotta e le responsabilità sono anche sue. Esce dopo 55' per far spazio a Icardi e permettere all'Inter di passare al 4-4-2.

Zaniolo 5

Entra per Under che nel primo tempo di un'ottima Roma era risultato il meno brillante, ma da esterno destro non rende come quando si muove in zona centrale e si vede nella lettura dell'azione e delle marcature: non si abbassa sul cross di D'Ambrosio e lascia un'autostrada a Perisic che può colpire in solitudine. Non è incisivo, si prende anche un giallo per un brutto fallo su Joao Mario. Non è la notte degli ex.