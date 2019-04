Passa in vantaggio la Fiorentina con Milenkovic, poi arriva il pareggio di Alex Sandro. Decisivo l'autogol di Pezzella nel secondo tempo. Bianconeri campioni d'Italia.

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 20:51 | aggiornato 21/04/2019 00:56

Juventus-Fiorentina è il match della 33ª giornata di Serie A che ha visto i bianconeri scendono in campo dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera dell'Ajax. La Fiorentina arriva invece dal pari per 0-0 ottenuto contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato. Ai bianconeri bastava solo un pari per vincere l'ottavo scudetto consecutivo, con sei giornate d'anticipo.

Finisce 2-1 per la Juve (reti di Alex Sandro e autogol di Pezzella) che si laurea così campione d'Italia per l'ottavo anno di fila e con cinque giornate di anticipo. A portare in vantaggio i gigliati era stato Milenkovic.

Nel prossimo turno la Juventus sarà impegnata nel derby d'Italia contro l'Inter in programma sabato 27 aprile alle 20.30 a San Siro. La Fiorentina, invece, ospiterà il Sassuolo nel monday night di lunedì 29 aprile alle 21. Adesso però ecco il video dei gol e degli highlights di Juventus-Fiorentina 2-1: