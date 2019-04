Decide l'ex di turno Ansaldi.

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 17:37 | aggiornato 21/04/2019 00:42

Genoa-Torino è la gara valida per la 33ª giornata di Serie A che è andata in scena a Marassi alle 15. Il Genoa arriva al match dopo la sconfitta per 2-0 nel derby della Lanterna contro la Samp, sconfitta che ha fatto scendere il Grifone al 15esimo posto con 34 punti, prima della gara. Il Torino invece è impegnato nella lotta per un posto in Europa League, dopo aver pareggiato 1-1 il match nell'ultima giornata in casa contro il Cagliari.

Finisce 1-0 per i granata: a decidere è una rete dell'ex di turno Ansaldi.

Il prossimo turno vede il Genoa ospite della SPAL nella gara in programma domenica 28 aprile alle 15. Il Torino ospiterà invece il Milan nel posticipo di domenica 28 aprile alle 20.30. Adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Genoa-Torino: