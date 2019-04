Il portiere ritrova il suo posto fra i pali, Paquetà rientra ma parte dalla panchina. Tante assenze fra i ducali, attacco composto da Ceravolo e Gervinho.

di Redazione Fox Sports - 20/04/2019 11:30 | aggiornato 20/04/2019 11:32

Il rush finale della stagione del Milan parte dal lunch match della 33esima giornata: ad aprire il turno pre-pasquale saranno infatti i rossoneri in casa del Parma, entrambe squadre alla ricerca di punti importanti per consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Conti sarà titolare in Parma-Milan al posto di Calabria

Gattuso opera qualche cambio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera e il turnover riguarda soprattutto la difesa: in porta rientra Donnarumma ma nei 4 davanti all'estremo difensore della Nazionale troviamo Conti e Zapata al posto di Calabria e Musacchio. Nel tridente offensivo confermato Borini con Suso e Piatek, Paquetà torna dall'infortunio ma va in panchina.

Tanti problemi di formazione per D'Aversa che in difesa ha diversi elementi infortunati. Ritorna però Bruno Alves con Gagliolo accanto a lui. In attacco con Gervinho c'è ancora Ceravolo, nonostante l'errore dal dischetto col Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Milan:

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.