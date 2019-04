Le segnalazioni dopo Inter-Atalanta dello scorso 7 aprile: dopo le verifiche sul luogo, i tecnici del Comune di Milano rassicurano circa l'assenza di pericoli.

20/04/2019

Inter-Atalanta, partita giocata lo scorso 7 aprile per la 31^ giornata di Serie A, è terminata senza gol ma non ha certo risparmiato emozioni ai 60.860 spettatori presenti sugli spalti di San Siro. A meno di due settimane da quella sfida, è emerso che nel pomeriggio milanese il terzo anello dello stadio Meazza ha fatto registrare oscillazioni anomale, fino a cinque centimetri.

A rivelarlo è il Corriere della Sera. Secondo il giornale, l'alert sarebbe scattato dopo la partita del 7 aprile, quando sono state riscontrate oscillazioni anche di cinque centimetri. Dati che avrebbero portato il Comune di Milano a inviare sul posto i propri tecnici, con l'obiettivo di verificare la situazione. La risposta? La struttura oscilla a determinate frequenze, ma nei fatti la Commissione ha ribadito quanto scritto nelle precedenti ispezioni.

Preoccupazione molto moderata, quindi. Senza allarmismi. Non si tratta infatti della prima occasione in cui l'impianto di San Siro fa registrare delle ondulazioni anomale. In passato era successo in occasione di alcuni concerti. Nel 2003, le due esibizioni di Vasco Rossi furono monitorate da un gruppo di ingegneri, che rilevarono che il movimento dei piedi degli spettatori faceva ondeggiare il Meazza di 5,2 centimetri. Nel 2004, invece, la Procura aveva interdetto l'accesso a due gradoni del secondo anello per tutelare l'incolumità pubblica in occasione di un concerto degli U2.

Serie A, Vecino e Mancini a contrasto durante Inter-Atalanta del 7 aprile a San Siro

San Siro e il futuro: da un lato le verifiche tecniche, dall'altra l'ipotesi demolizione

Il terzo anello di San Siro è costantemente monitorato da alcuni sensori. In realtà il terzo anello dell'impianto è spesso vuoto e affidato alle tifoserie ospiti, che si attestano tra le 500 e le 2000 presenze. Solitamente lo spazio viene aperto per le partite di cartello, come accadrà nel prossimo turno di campionato, quando sarà la Juventus a far visita all'Inter. Incassato il semaforo verde dal Comune di Milano, proprietario dello stadio, per Inter-Roma, i fari sono ora puntati su Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia in calendario mercoledì sera.

Lo stadio di San Siro: in ballo c'è anche la sua demolizione, voluta da Inter e Milan

Il capitolo sicurezza strutturale dell'impianto torna così di moda nelle settimane in cui Inter e Milan lavorano a una soluzione per la loro "casa" del futuro. I due club vorrebbero arrivare alla demolizione di San Siro e all'edificazione di un nuovo impianto. Per buttare giù un impianto comunale, però, occorrerebbe ripagare Palazzo Marino per intero del prezzo dell'immobile. Ma questa (forse) è un'altra storia.