L'attuale sponsor tecnico pronto a rinnovare l'accordo con le merengues: l'offerta prevede 120 milioni di euro all'anno per 12 stagioni e renderà il club di Florentino Perez il più pagato al mondo.

di Simone Cola - 20/04/2019 11:51 | aggiornato 20/04/2019 11:56

In attesa di archiviare una stagione a dir poco deludente, che si concluderà diversamente dalle abitudini senza alcun trofeo in bacheca, il Real Madrid guarda già al futuro. Dopo il deludente pareggio in casa del Leganes nell'ultimo turno di Liga, i 6 impegni che mancano prima della conclusione di un vero e proprio annus horribilis saranno altrettanti esami per la rosa attualmente a disposizione del figliol prodigo Zinedine Zidane, richiamato al capezzale del club dopo le deludenti parentesi Lopetegui e Solari.

Al di là delle dichiarazioni di facciata e di decisioni già prese in un senso o nell'altro, soltanto una parte dei giocatori attualmente sotto contratto con le merengues può dirsi certa di restare al Santiago Bernabeu per la prossima stagione, che dovrà necessariamente essere quella del riscatto e del ritorno ad altissimi livelli in Spagna e in Europa: il prossimo calciomercato segnerà un profondo restyling a livello di rosa, una rivoluzione che sarà attuata attraverso numerose cessioni eccellenti e grazie a un nuovo accordo, che sarà firmato nelle prossime settimane, con lo sponsor tecnico Adidas.

L'azienda sportiva tedesca, presente dal 1998 sulle maglie del Real Madrid, è pronta infatti a rinnovare l'attuale accordo per le prossime 12 stagioni a una cifra che dovrebbe attestarsi oltre i 120 milioni di euro a stagione, un totale di 1,6 miliardi di euro che renderà le merengues il club più pagato al mondo da parte di uno sponsor, Adidas, che tra i propri clienti annovera anche giganti come Bayern Monaco, Juventus, Manchester United e Arsenal.

Zinedine Zidane, 46 anni, è tornato al Real Madrid lo scorso 11 marzo: sarà chiamato a far tornare grandi le merengues, che sotto la sua guida hanno conquistato 3 Champions League in 3 anni.

Real Madrid, pronto il rinnovo con Adidas

Un vero e proprio fiume di denaro andrà dunque a riempire le casse del Real Madrid, pronto ad aggredire nuovamente il calciomercato dopo una stagione negativa per riprendersi il posto che ritiene gli appartenga di diritto nel panorama calcistico mondiale, quello cioè di club da battere, abituato a fare incetta di trofei. Che non vengono ottenuti soltanto tramite gli investimenti ma che certo aiuteranno il processo di rinascita di una realtà distrutta dalle scelte poco felici effettuate dal presidente Florentino Perez la scorsa estate.

Dopo aver conquistato la terza Champions League consecutiva - la quarta nelle ultime 5 edizioni - le merengues avevano infatti peccato di superbia, ritenendo di poter rinunciare senza problemi a Cristiano Ronaldo e a Zinedine Zidane, rispettivamente stella e tecnico degli ultimi trionfi: un errore pagato caro, che ha portato agli esoneri di Julen Lopetegui prima e di Santiago Solari poi e al prematuro abbandono, in certi casi umiliante, da ogni competizione.

Distanziato in campionato, battuto più volte in casa dal Barcellona capace di eliminarlo dalla Coppa del Re, umiliato negli ottavi di Champions League dal giovane Ajax di Erik ten Hag, il Real Madrid ha richiamato in panchina Zidane per calmare un pubblico inferocito, chiudere nella miglior maniera possibile una stagione da dimenticare e soprattutto orchestrare una rivoluzione che in estate porterà a diverse cessioni eccellenti e soprattutto all'acquisto di nuovi campioni chiamati a far dimenticare il rimpianto Cristiano Ronaldo, operazione quest'ultima per cui il nuovo accordo con Adidas sarà fondamentale.

Il rinnovo, che verrà ufficializzato entro la fine della Liga, porterà come detto nelle casse del Real 120 milioni di euro a stagione come base fissa, una cifra a cui andranno ad aggiungersi il 20% derivante dalla vendita dei prodotti e materiale tecnico a disposizione del club per una cifra pari a 9 milioni di euro: il Santiago Bernabeu ospiterà inoltre lo shop Adidas più grande e fornito al mondo. Una fiducia, quella dell'azienda tedesca, che le merengues sono certe di poter meritare tornando a recitare il ruolo di squadra più forte e vincente al mondo. Dopo un anno, insomma, Zidane e i suoi sono pronti a riprendersi tutto: la concorrenza è avvisata.