Perché in questo momento c'è così tanta differenza tra il calcio italiano e quello inglese? A questa domanda ha risposto Claudio Ranieri, uno che conosce perfettamente sia la Serie A che la Premier League. Il tecnico della Roma ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 maturato a San Siro contro l'Inter:

Io credo che il problema riguardi unicamente la pressione psicologicia che blocca allenatori e giocatori. In Inghilterra c'è meno tattica, ci si allena di meno ma in campo durante la partita vanno tutti a 3mila all'ora. Questa è una questione di cultura. In Inghilterra chi si adatta va avanti, chi non si adatta va subito via