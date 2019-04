Una rete del giovane centrocampista regala tre punti ai Citizens, ancora alle prese con le scorie post Champions League. Spurs rimandati.

di Andrea Bracco - 20/04/2019 15:26

A pochi giorni dalla disfatta in Champions League, il Manchester City riceve il Tottenham nell'anticipo di un turno di Premier League molto importante per entrambe le squadre. Sul prato dell'Etihad questa volta lo spettacolo della doppia sfida continentale non si è rivisto, perché fisicamente le due squadre sono arrivate all'appuntamento in condizioni fisiche abbastanza precarie. Alla fine a spuntarla è il Manchester City, che ha regolato 1-0 i londinesi grazie a un gol di Foden in avvio di match mantenendo così la vetta della classifica.

Sono tante le novità nelle due squadre rispetto all'incrocio infrasettimanale. Guardiola propone un insolito 4-4-2 molto fluido, variando diversi interpreti. Davanti a Ederson si muove una linea a quattro con Walker e il rientrante Zinchenko sugli esterni, con Laporte - confermato nonostante gli orrori europei - e Stones come coppia di centrali. Grande turnover invece in mezzo al campo: dal primo minuto parte anche Phil Foden, giovane talento cresciuto nell'academy schierato da interno sinistro come scudiero di Gundogan, in un reparto completato da Kevin De Bruyne e Bernardo Silva. Davanti, con il Kun Aguero, gioca ancora il frizzantissimo Sterling, tra i più ispirati degli ultimi tempi. Ancora escluso Leroy Sané, ormai in rotta (irreversibile?) con la gestione tecnica di Pep.

Grosse novità di formazione anche in casa Tottenham, che per l'occasione torna a proporre una difesa a tre. In porta non c'è Lloris, il cui posto è preso dall'argentino Gazzaniga. Il pacchetto arretrato è composto da Alderweireld e Vertonghen, tandem belga più che collaudato, ai quali si aggiunge Davinson Sanchez. La fascia destra viene affidata all'argentino Foyth, mentre a sinistra viene dirottato Ben Davies. Alli e Dier agiscono a schermo davanti alla retroguardia, con il primo che ha il compito di inserirsi senza palla per sfruttare le sue qualità negli spazi. In attacco ci sono ancora Son e Lucas Moura, con Eriksen tra la linee a interpretare il ruolo di regista avanzato degli Spurs. Buone notizie anche dalla panchina, dove si rivede il lungodegente Janssen.

Phil Foden festeggia con Aguero il suo primo gol in Premier League: è il terzo marcatore più giovane di sempre della storia del Manchester City

Premier League, Manchester City - Tottenham: la cronaca della partita

Il Manchester City ha solo più il campionato come vero obiettivo stagionale, per questo la squadra di Guardiola parte subito imprimendo i propri ritmi al match. Dopo un paio di minuti Son prova a impegnare Ederson approfittando di un disimpegno sventurato di Stones, ma il portiere brasiliano si oppone bene all'iniziativa del sudcoreano. Poco dopo sono i Citizens a colpire al primo affondo: Bernardo Silva rientra sul sinistro e con un cross pesca sul secondo palo Aguero, che fa da sponda per il primo gol assoluto in Premier League di Phil Foden. Il centrocampista è il terzo marcatore più giovane di sempre a segnare con la maglia del City, dopo Micah Richards e Daniel Sturridge.

La rete dà il via alla partita a scacchi tra i due manager. Pochettino ordina a Lucas di mettersi in verticale rispetto a Son, con Eriksen che arretra nel ruolo di interno di centrocampo per provare a giocare qualche pallone in più. Dall'altra parte invece Bernardo Silva sale in cattedra prendendosi completamente la scena: schierato largo a destra, Guardiola quasi lo blocca sulla linea mediana per chiedergli più dialoghi con De Bruyne e Foden, bravi ad alternarsi come soluzioni in verticale per il portoghese. Che, poco dopo una provvidenziale chiusura di Laporte su Son, sfiora per un paio di volte il gol del 2-0.

Già, perché poco dopo la mezz'ora Bernardo Silva trova un paio di spunti molto importanti puntando sul suo solito movimento a rientrare sul piede sinistro. Il primo tentativo manda al bar Vertonghen ma trova pronto Gazzaniga, sicuro nel parare la traiettoria centrale. Il secondo invece vede l'intervento provvidenziale di Davies, bravo a immolarsi per deviare in angolo il mancino da fuori area del nazionale lusitano. Poco dopo, il Manchester City chiede un calcio di rigore per un'entrata molto borderline di Vertonghen sull'incontenibile esterno, ma per Oliver è tutto buono.

Nel finale di primo tempo cominciano ad arrivare le prime brutte notizie per Guardiola, perché il tecnico catalano perde prima De Bruyne per infortunio (al suo posto dentro Fernandinho) e poi, come se non bastasse, deve sgolarsi con i due suoi centrali difensivi troppo confusionari nella scelta delle soluzioni in marcatura sui mobilissimi attaccanti avversari. Durante la sua ennesima scorribanda centrale, Son porta a spasso mezza difesa locale e si incunea in mezzo a Stones e Laporte, fermato solo dalla grande uscita di Ederson che chiude di fatto i primi 45 minuti di gioco.

La ripresa: ritmi bassi e poche emozioni, punti vitali per i Citizens

Il secondo tempo comincia sullo stesso canovaccio del primo. La fascia sinistra del Tottenham soffre le continue sovrapposizioni verticali e gli scambi nello stretto tra Walker e Bernardo Silva, i quali - dopo tre minuti di gioco - aprono lo spazio per un tentativo da fuori area di Foden, che di destro manda fuori svirgolando da posizione favorevole. Molto controverso l'episodio che si verifica poco prima del 60esimo minuto, quando gli Spurs reclamano un calcio di rigore per un evidente tocco di braccio in area di Walker su iniziativa di Alli. Rivedendo l'azione si capisce chiaramente che il fallo c'è e, soprattutto, quanto il VAR sarebbe tornato utile in questa circostanza.

Dal quarto d'ora in poi i ritmi calano ulteriormente. Subito dopo la controversa situazione in area dei Citizens, Pochettino prova a giocarsi la carta Wanyama per Dier, in modo da avere più muscoli nel cuore del gioco, ma la prima occasione ce l'ha Laporte. Il basco salta in mischia deviando una punizione di De Bruyne, ma la palla esce di poco a lato. Con Sané al posto di Aguero Guardiola prova a coprirsi maggiormente, schierando Sterling da riferimento offensivo senza particolari compiti tattici, se non quello di muoversi senza sosta per aprire la difesa avversaria.

Proprio sui piedi dell'esterno ex Liverpool capita la palla più nitida per chiudere i giochi: Sané sgasa sulla fascia seminando un paio di avversari e recuperando un pallone che stava per spegnersi sul fondo, ma il tiro di Sterling - ben pescato in area dal tedesco - viene intercettato di piede da Gazzaniga. Sul ribaltamento di fronte è Lucas a farsi vedere dalle parti di Ederson con un bel taglio nello spazio, un movimento che spiazza ancora una volta i centrali del City e viene risolto in uscita dal portiere brasiliano.

La girandola di cambi finale serve ad addormentare ulteriormente una partita che, per ovvi motivi, non è stata giocata con la stessa intensità messa nelle due sfide di Champions League. Il Manchester City si mantiene momentaneamente a +1 dal Liverpool che deve ancora giocare, ma rispetto ai Reds deve ancora giocare una partita. Mercoledì sera, a Old Trafford, la banda Guardiola ha l'occasione per mettere la freccia definitiva. Mai come quest'anno, il derby di Manchester diventa un vero e proprio spartiacque stagionale.

Tabellino

Manchester City (4-4-2): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne (37° Fernandinho), Gundogan, Foden (84° David Silva), Bernardo Silva; Aguero (65° Sané), Sterling. Allenatore: Guardiola

Tottenham (3-4-1-2): Gazzaniga; Alderweireld (77° Llorente), Sanchez, Vertonghen; Foyth, Alli (68° Rose), Dier (60° Wanyama), Davies; Eriksen; Son, Lucas Moura. Allenatore: Pochettino

Gol: 4° Foden (MC) Ammoniti: Wanyama, Sterling Espulsi: / Arbitro: Michael Oliver