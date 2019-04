In un'intervista al The Guardian l'ex centrocampista della Lazio svela i dettagli dell'infezione contratta nel 2016: "Rischiavo di morire per una zecca".

di Annalisa Cesaretti - 20/04/2019 17:17 | aggiornato 21/04/2019 00:21

Karel Poborsky non riesce ancora a spiegarsi come abbia contratto l'infezione che nell'estate del 2016 lo ha ridotto in fin di vita, ma sa che la tempestività gli ha permesso di poter raccontare - a quasi tre anni di distanza - quanto accaduto in quei giorni critici. Oggi l'ex centrocampista della Lazio ha 47 anni e ai microfoni del The Guardian parla come chi, col senno di poi, sa di essere stato fortunato nella sfortuna:

Se fossi arrivato in ospedale con un solo giorno di ritardo non avrei potuto rilasciare quest'intervista. Era già troppo tardi per cercare di capire l'origine dell'infezione, infatti i medici mi misero subito in coma.

Dopo il coma, Poborsky ha trascorso più di venti giorni in quarantena, isolato da tutto e tutti. Ricerche più approfondite hanno permesso ai medici di formulare un'ipotesi sulla causa del malessere dell'ex giocatore ceco. A trasmettergli l'infezione, infatti, potrebbe essere stata una zecca nascosta tra i peli della barba. C'è proprio il morso del parassita all'origine di una patologia - denominata malattia di Lyme - che nei casi più gravi può rivelarsi fatale.

Quando mi risvegliai dal coma i medici mi chiesero quale fosse il mio nome e poi di ripetere la tabellina del sette. Avevo ogni muscolo del viso paralizzato. Si trattava di un'infezione al cervello.

La sua è stata una convalescenza lenta e faticosa. La malattia gli rendeva difficile compiere anche i gesti più semplici: Poborsky non poteva masticare né aprire gli occhi. Il suo peso calava e il timore cresceva.

In ospedale ho trascorso tre settimane in quarantena, con potenti antibiotici somministrati direttamente in vena. Non potevo mangiare e dovevo tenere gli occhi chiusi perché erano molto sensibili alla luce. Ero davvero spaventato.

La vita di Poborsky a tre anni dalla malattia

Negli ultimi tre anni Poborsky ha recuperato peso e forma fisica. Essere sopravvissuto a quella terribile infezione dell'estate del 2016 gli ha donato una nuova vitalità. E l'ex giocatore ne approfitta per continuare a impiegare gran parte delle sue energie nel calcio. Di recente la Uefa lo ha persino inserito nella lista degli ambasciatori di Euro 2020. Una carica che riveste con merito: faceva parte di quella Repubblica Ceca che nell'Europeo del 1996 riuscì ad arrivare in finale e che solo la Germania seppe fermare.

In Italia, invece, i meriti più grandi gli vengono riconosciuti dai tifosi della Lazio e della Juventus. Con i biancocelesti Poborsky ha collezionato 46 presenze e siglato 5 gol, ma sono due le reti che in tanti ricordano. Quelle che il giocatore ceco ha messo a segno il 5 maggio del 2002 contro l'Inter e che hanno permesso alla Juventus di vincere lo Scudetto.