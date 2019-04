Cuadrado allo Stadium contro la Fiorentina, Nainggolan a San Siro di fronte alla Roma. Baselli e Krunic puntano il +3. Okaka titolare dopo la panchina con la Lazio.

Niente spezzatino, tutto concentrato al sabato in questo weekend di Pasqua. Quindi anche il vostro destino in questo turno di Fantacalcio (a meno che non lasciate le vostre speranze per il posticipo di Pasquetta tra Napoli e Atalanta, lunedì alle 19). La 33esima giornata di Serie A si apre alle 12.30 con Parma-Milan. Il primo consiglio che diamo riguarda proprio il match al Tardini: Gervinho.

L'ivoriano, rientrato contro il Sassuolo (dalla panchina), dovrebbe partire titolare per provare a regalare una salvezza anticipata ai compagni. Ha risolto i problemi fisici e i dubbi sul suo impiego verranno sciolti dalle formazioni ufficiali che arriveranno un'ora prima (circa) del fischio d'inizio. Insomma, non rischiate di metterlo titolare e poi ritrovarlo seduto tra le riserve di D'Aversa.

Due ex, Cuadrado contro la Fiorentina e Nainggolan a San Siro di fronte alla Roma. Il primo è stato annunciato dall'inizio da Allegri in conferenza stampa: senza Dybala e Mandzukic, nel probabile giorno dell'ottavo scudetto consecutivo della Juve, potrebbe tornare a colpire anche in zona gol. Pronostichiamo almeno un assist. Stesso discorso per il belga, impegnato a San Siro: è sembrato in netta ripresa nell'ultima trasferta di Frosinone (suo il timbro che ha sbloccato il risultato).

Pianeta Fantacalcio, i consigli per la 33ª giornata: occhio agli ex

Juan Cuadrado è l'ex di Juventus-Fiorentina: Allegri l'ha annunciato titolare alla vigilia

Altri due nomi, altri due centrocampisti. Baselli potrebbe tirare fuori un bonus a Marassi in Genoa-Torino: l'ultimo +3 lo aveva ottenuto sempre fuori casa contro la Fiorentina. Poi Krunic, impegnato al Castellani nello scontro salvezza con la Spal. Il bosniaco, in 29 presenze, ha già messo da parte 5 reti. Per la felicità di chi ci ha puntato al Fantacalcio da inizio stagione.

Rade Krunic, 25 anni, un nome su cui puntare nella 33esima giornata di Fantacalcio

Un suggerimento anche per la difesa. Se avete preso Rugani, schieratelo nella vostra formazione di Fantacalcio: Chiellini è out (proverà a recuperare per l'Inter), toccherà all'ex Empoli affiancare Bonucci al centro del reparto arretrato. Deve rifarsi della prestazione poco brillante in Champions League contro l'Ajax: sui corner e le punizioni a favore è sempre stato un pericolo costante per le squadre avversarie.

Okaka cerca il +3 in casa

Stefano Okaka potrebbe trovare la via del gol in Udinese-Sassuolo

L'Udinese se la vedrà in casa con il Sassuolo. I friulani, deludenti mercoledì sera nel recupero della 25esima giornata con la Lazio, hanno bisogno di punti salvezza. Okaka, in panchina pochi giorni fa all'Olimpico, dovrebbe tornare dal 1' in coppia con Lasagna. Non abbiate paura di gettarlo nella mischia se l'avete acquistato nel mercato di gennaio.