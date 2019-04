Nel suo programma per la televisione russa lo Special One dice la sua sulle semifinali della Champions League e loda la Pulce: "Quando ti punta sei morto. Per fermarlo io ho sempre fatto così..."

0 condivisioni

di Simone Cola - 20/04/2019 21:21 | aggiornato 20/04/2019 21:26

In attesa di capire da dove ripartira la sua avventura in panchina, José Mourinho continua a divertirsi e a dispensare pillole nel programma dedicato alla Champions League che conduce sulla televisione russa: in una recente intervista concessa al canale per cui lavora, Russia Today, il tecnico portoghese non ha mancato di dire la sua su quanto accaduto nell'ultimo turno e soprattutto su quello che potrà succedere a Tottenham e Ajax adesso che sono a un passo dalla finale di Madrid.

Considerazioni interessanti ma non quanto quelle espresse nei confronti di Lionel Messi, stella del Barcellona: Mourinho ha allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013 e alla guida delle merengues - senza dimenticare l'epico doppio confronto con i blaugrana alla guida dell'Inter nella semifinale della Champions League del Triplete - ha incrociato spesso l'argentino, che stima moltissimo e che considera il favorito numero uno per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro.

La stagione di Messi fino a questo momento è stata fenomenale, e con Cristiano Ronaldo fuori dalla Champions League lui sa che un nuovo Pallone d'Oro lo sta aspettando a fine anno.

Mourinho su Messi: "Per fermarlo ci vuole una gabbia"

Decisivo nel 3-0 con cui il Barcellona ha steso il Manchester United nel ritorno dei quarti di finale del torneo con due gol e un assist, Messi è effettivamente il superfavorito per la vittoria di un riconoscimento che non vince dal 2015 e che la stagione scorsa lo ha visto per la prima volta fuori dal podio dopo ben 11 edizioni consecutive. La conseguenza di un Mondiale disgraziato, una delusione che la Pulce ha smaltito con il club in cui gioca da sempre e che a questo punto della stagione è ancora in corsa per il Triplete, un traguardo che non può lasciare indifferente José Mourinho. Che dopo aver riconosciuto la grandezza del 10 blaugrana svela come ha sempre cercato di fermarlo.

Quando Leo ha la palla e ti punta nell'uno contro uno sei morto, e non esiste modo per ovviare a questo problema. Per questo non mi è mai piaciuto marcarlo a uomo. La maniera migliore per cercare di fermarlo è tentare di farlo come squadra, costruendo una specie di gabbia intorno a lui.

Da Messi all'Ajax, rivelazione di questa Champions League: anche in questo caso lo Special One si lascia andare ad alcune considerazioni tattiche svelando come andrebbero fermati gli olandesi, lasciando intendere tra le righe che le scelte tattiche della Juventus nel doppio confronto con i Lancieri non sono state felici.

Quando li ho affrontati con il Manchester United siamo riusciti a incanalare la gara sui binari che loro non volevano, puntando sulla forza fisica e sui lanci lunghi per Fellaini. Affrontare l'Ajax mettendola sul palleggio, sul giocare a calcio, è rischioso perché in quello loro sono migliori di te. La Juventus ha permesso loro di giocare con le grandi qualità che hanno, di esprimere tutto il loro potenziale. Hanno giocatori giovani ma già con grande esperienza europea, De Ligt già due anni fa era un giocatore molto forte e adesso è fantastico.

Stoccata a Guardiola: "L'Ajax un ammazza-giganti. Il Tottenham invece..."

Adesso i ragazzi terribili allenati da Erik ten Hag se la vedranno con il Tottenham Hotspur, ma dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus per Mourinho i Lancieri non devono porsi limiti e possono ambire persino alla vittoria finale.

Prima della gara con la Juventus in molti non li rispettavano, erano sottovalutati, così sono riusciti ad arrivare fino alle semifinali. Credo che possano arrivare in finale e con le qualità che hanno anche vincere. Non sarei sorpreso se Ajax o Tottenham vincessero la Champions, quando sei in semifinale ogni squadra ha il 25% di possibilità di vincere: ok, forse un po' lo sarei, ma certo non sarebbe uno shock, una di loro andrà in finale. E la finale è la finale, una gara secca.

Ma chi tra Ajax e Tottenham scenderà in campo al Wanda Metropolitano di Madrid il prossimo 1° giugno? Per Mourinho - che non risparmia una stoccata al Manchester City del suo eterno rivale Josep Guardiola - si tratta di una sfida estremamente interessante ed equilibrata.