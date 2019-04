Pascal Siakam dal Camerun, alla scoperta del basket, fino al dominio di una serie di playoff contro i Magic.

20/04/2019

L’NBA, per il tipo di società a cui appartiene, per l’eterogeneità dei personaggi che la compongono, ma soprattutto per un’innata capacità americana di raccontare aneddoti, è piena di storie di vita, sacrificio e successo nei propri giocatori. Quanti negli anni sono usciti dal ghetto o hanno trovato nel basket il rifugio ai tanti problemi familiari? Senza dimenticare che per i pochi che ci sono riusciti, ci saranno sempre troppe storie di chi non ce l’ha fatta. L’Africa, per questo, è anche più amplificata a livello di storie e quella di Pascal Siakam merita sicuramente di essere raccontata.

Nella notte l’ala dei Raptors è stato semplicemente il leader della propria squadra, portandola di peso sul 2-1 contro gli Orlando Magic in una serie ben più difficile di quello che era lecito aspettarsi. Quando Kawhi Leonard fatica e Kyle Lowry non è il giocatore di gara due, ci pensa lui con 30 punti e 11 rimbalzi, oltre ai canestri decisivi, a risolvere una questione che si stava facendo sempre più intricata. Questo è solo l’ultimo capitolo del suo libro che lo porterà, con tutta probabilità, a vincere il premio di giocatore più migliorato della stagione.

Pensare a lui che alza questo trofeo, quando ha cominciato a giocare a basket organizzato solo all’età di 18 anni, sembra una storia troppo poco verosimile per essere vera, invece la sua escalation arriva da lontano, dal Camerun, quando in una specie di collegio era l’unico che nell’ora di svago tirava un pallone verso un canestro di fortuna ricavato da un cestino, mentre gli altri giocavano a calcio o si riposavano. Di certo pensare che al camp di Luc Mbah a Moute qualche anno dopo potesse suscitare l’interesse di scout NBA sembrava perlomeno difficile.

NBA: seminario, educazione e famiglia

Se in molte storie l’abbandono del padre è un denominatore comune, per Siakam la figura di papà è a dir poco fondamentale perché gli ha insegnato i fondamenti di vita e d'educazione iniziandolo alla vita sociale e imponendogli il seminario che la ha forgiato dapprima come ragazzino ubbidiente, ma poi limitandone un carattere sempre più errante e impulsivo. I risultati sui libri sono sempre stato notevoli per Pascal che si guadagnava qualche credito per una certa idiosincrasia alle regole. Questa sua esuberanza gli ha portato l'incessantismo nella portato la cultura del lavoro e la voglia di migliorare forgiandone le peculiarità essenziali per il giocatore che è oggi.

Quando New Mexico State gli offre la borsa di studio per giocare a basket negli Stati Uniti è un sogno che non solo si avvera, ma non sembrava neanche una strada percorribile solo qualche tempo prima. Nel 2014-15, poco prima dell’inizio della stagione, la sorella Raissa gli riporta la notizia della morte del padre in un incidente stradale, ma per mancanza di documenti Pascal non può far ritorno in Camerun per il rischio di non poter rientrare negli Stati Uniti e quindi dire addio alla carriera cestistica. Dopo un travaglio degno della conversione dell’Innominato, con la famiglia decide di restare negli Stati Uniti per inseguire il proprio sogno, ma con un dolore nel cuore che perdura ancora oggi.

Non ricordo nulla di quei momenti perché è come se il mio cervello si fosse spento per qualche giorno. Ancora oggi ho un dolore dentro nel non poter essere stato al funerale di mio padre…

Da lassù però sia papà che padre Collins (sua figura guida nel seminario) lo guardano e sono orgogliosi, perché in cuor loro sapevano che il successo sarebbe stato solo questione di tempo.

Diventerò uno dei migliori tiratori della lega

Quando dichiarò la sua volontà nelle quattro mura della facility dei Raptors dopo essere finito ultimo ad anni luce di distanza nella particolare categoria statistica, sembrava una follia, invece la sua etica del lavoro lo ha portato ogni giorno in palestra per aggiungere a quel copro magro ma al contempo forte e perfetto per il basket, anche la tecnica che gli mancava. Ha lavorato incessantemente su quello, sulla sua abilità in palleggio e la capacità di finire, tanto che mi dissero tre anni fa degli amici vicini ai Raptors che Siakam sarebbe diventato la pietra miliare della franchigia. All’epoca il suo nome era quasi difficile da trovare nei tabellini, ma chi lo aveva visto da vicino sapeva che il suo destino sarebbe stato segnato.

Non tutti però ne erano consci, perché neanche uno dei migliori GM NBA come Masai Ujiri lo aveva capito subito:

Quando lo vidi nel 2011 a Basketball Without Borders non avrei mai detto sarebbe diventato un giocatore NBA. La sua storia è davvero incredibile.

Ora siamo pronti a consegnargli un premio individuale e i Raptors sanno già che, in caso di dipartita di Leonard, potrebbe diventare il loro giocatore franchigia e che la lega non possa fare più a meno di ignorare il suo nome. Il pulmino dei bandwagoners è acceso, ma per salirci dovete avere il nostro benestare, perché quando ci dissero che sarebbe diventato qualcuno siamo saliti per primi su quel pulman, un pò alla cieca come tutti.