Una settimana fa la vittoria pesantissima contro la Lazio, oggi una frenata che rimette tutto in discussione. Nel lunch match della 33esima giornata di Serie A, il Milan pareggia 1-1 al Tardini contro il Parma (Bruno Alves su punizione risponde a Castillejo) e rischia ora di essere sorpassato dalla Roma al quarto posto. Nel post-partita Gennaro Gattuso ha parlato così della prestazione dei suoi a Sky Sport:

Non abbiamo fatto una grande prestazione, nel primo tempo abbiamo giocato spesso sotto ritmo. Siamo stati bravi e fortunati ad andare in vantaggio, ma loro hanno trovato il pareggio con un gran gol su punizione dopo una nostra ingenuità. Conoscevamo le qualità del Parma, una squadra che ha dimostrato a tratti di avere più rabbia di noi. Non è stata una buona partita e ci teniamo il punto

Il tecnico ha poi proseguito:

Forse non trasmetto umiltà alla squadra, forse non sono bravo abbastanza e non riesco a far capire certi piccoli accorgimenti. Oggi ci aspettavamo sicuramente di fare qualcosa in più. Il fuorigioco che ci hanno fischiato in occasione del 2-0 annullato? Diciamo che siamo stati sfortunati, non era nettissimo. Ma dobbiamo guardare avanti