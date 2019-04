Dalla Croazia arrivano voci di un malcontento del numero 17 bianconero. La sua assenza può essere dovuta anche a motivi ambientali: dubbi sul suo futuro.

Un punto e sarà Scudetto: la giornata di oggi può essere quella della festa per la Juventus, dopo la cocente delusione dovuta alla sconfitta in Champions League contro l'Ajax. Ma in casa dei bianconeri si apre un giallo sulle condizioni di Mario Mandzukic.

Giallo sulle condizioni fisiche di Mario Mandzukic

Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, Allegri ha spiegato che per il croato la stagione potrebbe essere già finita causa problemi al tendine rotuleo. Ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbero esserci nuovi dettagli.

Fonti croate infatti rivelano che l'infortunio di Mandzukic sarebbe "diplomatico" e che il giocatore abbia manifestato del malumore in questi giorni. A dimostrazione di questo tornano in mente le dichiarazioni di Allegri che prima del ritorno casalingo con l'Ajax spiegò che il suo numero 17 non avrebbe giocato anche se fosse stato in perfette condizioni.

Un'indiscrezione che, se confermata, getterebbe qualche ombra sul futuro a Torino di Mandzukic: il centravanti ha rinnovato poche settimane fa il suo contratto con la Juventus fino al 2021 ma se il suo malcontento fosse reale, per lui potrebbero aprirsi dei clamorosi scenari d'addio.