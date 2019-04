Da Santo Stefano il tedesco ha giocato appena cinque partite da titolare e contro avversari mediocri. Il tecnico spagnolo ha spiegato: "Perde palloni semplici".

di Franco Borghese - 20/04/2019 10:15 | aggiornato 20/04/2019 10:20

Quattro partite. Appena quattro partite su 28. Tante ne ha giocate per intero Leroy Sané con il Manchester City da Santo Stefano in poi. Poche, per il suo talento. Poche, perché a inizio stagione capitava molto più spesso. Il tedesco sta perdendo posizioni nelle gerarchie. E Guardiola non fa nulla per nasconderlo.

Si prenda a esempio la doppia sfida di Champions League con il Tottenham: due gare fondamentali per la stagione dei citizens, nelle quali Sané ha totalizzato appena sette minuti su 180. Troppo poco per essere considerato un giocatore di prima fascia all'interno della squadra. Specie perché il Manchester City, fra andata e ritorno, si è quasi sempre trovato a inseguire.

Negli ultimi tre mesi Sané ha giocato per intero solo contro Newport City, Cardiff e Schalke. Gare dall'esito scontato, nelle quali, evidentemente, Pep Guardiola sapeva di non avere bisogno dei titolari. Eppure l'attaccante tedesco in questa stagione non sta facendo male. O almeno, non secondo i numeri: 15 gol e 18 assist non sono scontati.

Non un caso quindi se dal 29 gennaio in poi Sané ha di fatto smesso di segnare in Premier League (un solo gol, fino a quel momento ne aveva totalizzati otto). Nonostante i suoi strappi, nonostante la sua esplosività, nonostante qualche gol pesante (ha segnato nello scontro diretto vinto 2-1 contro il Liverpool) Guardiola ha deciso di metterlo sempre più ai margini della squadra. Perché evidentemente non basta questo a esser titolari. Non in una squadra come il Manchester City.

La parabola discendente di Sané con Guardiola ricorda quella vissuta da Mario Gotze ai tempi del Bayern Monaco: nella semifinale di Champions League 2014-15 Mario, che pochi mesi prima aveva deciso il Mondiale in Brasile, giocò solo otto minuti fra andata e ritorno conto il Barcellona. Risultato? Bavaresi eliminati e Gotze frustrato come mai prima di quel momento. Negli ultimi giorni Guardiola ha spiegato il motivo per il quale Sané, negli ultimi mesi, sta giocando meno, facendo intendere di non essere soddisfatto dall'atteggiamento del giocatore:

Lavoriamo tutti i giorni con Sanè: ha qualità uniche. La sua velocità, la sua aggressività... Poi però perde palla in situazioni semplici. E questo non va bene.

Evidentemente no, perché Sané al Manchester City improvvisamente è solo un comprimario. Al punto da aver giocato, per intero, appena quattro partite su 28 da Santo Stefano in poi. Un po' pochine, viste le qualità del ragazzo...